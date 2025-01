H&M vykázal vo 4. štvrťroku menšie ako očakávané tržby

Štokholm 30. januára (TASR) - Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) vo štvrtok oznámil menší ako čakávaný nárast tržieb vo 4. štvrťroku finančného roka 2023/2024. Ale v decembri a januári sa jeho tržby zvýšili o 4 %, čo naznačuje lepší začiatok nového fiškálneho roka. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg, DPA a AFP.



Tržby H&M vo 4. kvartáli, ktorý sa skončil 30. novembra 2024, v lokálnych menách vzrástli o 3 % na 62,19 miliardy švédskych korún (5,42 miliardy eur). Analytici však očakávali tržby 63,48 miliardy SEK.



Podľa vedenia spoločnosti k tomu čiastočne prispeli kalendárne vplyvy, keďže tzv. čierny piatok, keď štartuje vianočná nákupná sezóna, vlani pripadol až na 29. novembra. Väčšina tržieb z víkendu po tomto dátume tak bola vykázaná až v decembrových výsledkoch.



Prevádzková zisková marža za 4. štvrťrok bola 7,4 % oproti 6,9 % v predchádzajúcom roku.



Prevádzkový zisk H&M sa v sledovanom období zvýšil o 7 % na 4,62 miliardy SEK zo 4,33 miliardy SEK v predchádzajúcom roku. Zisk, ktorý možno pripísať akcionárom, stúpol na 3,09 miliardy SEK z 1,58 miliardy SEK rok predtým.



"Silný online predaj spolu so zlepšenou prezentáciou produktov a inšpiratívnejším zážitkom z nakupovania, dobre prijaté kolekcie dámskeho oblečenia a efektívna kontrola nákladov - to všetko prispelo k pozitívnemu vývoju v uplynulom štvrťroku," uviedol generálny riaditeľ Daniel Erver vo vyhlásení.



Spoločnosť v predchádzajúcich rokoch urýchlila zatváranie niektorých obchodov so slabými výsledkami a zamerala sa na otváranie nových obchodov na rastúcich trhoch.



H&M malo na konci finančného roka 2023/24 celkovo 4253 obchodov, čo bolo o 116 menej ako pred rokom.



Za celý finančný rok tržby reťazca klesli na 234,4 miliardy SEK z 236 miliárd SEK v predchádzajúcom roku. Čistý zisk však vzrástol o 33 % na 11,6 miliardy SEK.



(1 EUR = 11,47 SEK)