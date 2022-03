H&M zaznamenalo v 1. štvrťroku 2021/22 nárast tržieb o 23 %

Štokholm 15. marca (TASR) - Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) zaznamenal v 1. štvrťroku obchodného roka 2021/22 nárast tržieb o 23 %. To sa zhoduje s odhadmi ekonómov a signalizuje, že spoločnosť sa zotavovala z obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19.



Analytici sa však teraz zameriavajú na potenciálny vplyv ukrajinskej krízy na jej podnikanie v strednej a východnej Európe a širšie globálne súvislosti. Akcie švédskej spoločnosti H&M v dôsledku toho na začiatku obchodovania v utorok klesli o 3 %.



Tržby H&M, druhého najväčšieho predajcu odevov na svete po španielskom Inditexe, za tri mesiace do konca februára 2022 v lokálnych menách stúpli o 18 % na 49,2 miliardy korún (4,67 miliardy eur). Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali zhruba rovnaký výsledok, a to tržby vo výške 49,1 miliardy SEK.



Vo februári sa pritom tempo rastu tržieb v lokálnych menách spomalilo na približne 14 % zo zhruba 20 % v období december až január.



H&M začiatkom marca dočasne zatvorilo svoje obchody v Rusku, ktoré sa v uplynulom štvrťroku podieľali 4 % na tržbách celej skupiny. Reťazec sa tak pripojil k rastúcemu zoznamu medzinárodných spoločností, ktoré sa vyhýbajú Rusku po jeho invázii na Ukrajinu.



Niektorí analytici už preto znížili odhady zisku H&M v tomto roku o približne 10 %. Analytici banky Credit Suisse poznamenali, že Rusko má síce malý podiel na tržbách H&M, ale ukrajinská kríza by mohla mať významný vplyv na globálny disponibilný príjem spotrebiteľov a dopyt. Stredná a východná Európa sa pritom podieľajú 12 % na tržbách skupiny.



Necelý mesiac pred ruskou inváziou na Ukrajinu urobil pritom reťazec H&M hrubú čiaru za pandémiou a niekoľkými ťažšími rokmi pred ňou, keď vykázal nárast zisku. Pripísal to aj zvýšeniu investícií s cieľom zdvojnásobiť tržby do roku 2030.



H&M zverejní svoju úplnú správu o výsledkoch za 1. štvrťrok 31. marca.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



(1 EUR = 10,5368 SEK)