Hmlové svetlá na aute by mali byť zapnuté len na nevyhnutný čas

Bratislava 14. novembra (TASR) - Hmlové svetlá slúžia na zlepšenie viditeľnosti v hmle, pri silnom daždi i snežení. Častým problémom, s ktorým sa možno stretnúť na slovenských cestách, je však podľa odborníkov ich nesprávne používanie. Pri dobrej viditeľnosti oslňujú ostatných vodičov a hlavne v kolóne áut vyvolávajú zbytočnú nervozitu. Aj skúsení vodiči sa dopúšťajú chyby, že nevypnú hmlové svetlá v pravý čas a nechávajú ich svietiť aj počas jazdy v meste, alebo po skončení zníženej viditeľnosti.



Okrem správneho používania 'hmloviek' treba v zimnom období myslieť aj na to, že nestačí mať zapnuté len denné svetlá. Za zníženej viditeľnosti sa odporúča, aby šoféri používali aj stretávacie svetlá, prípadne tie hmlové. Denné svietenie je totiž často nedostatočné. Pri zapnutých denných svetlách nie je auto vidieť z pohľadu vodiča auta jazdiaceho za ním. V sychravom počasí sa navyše rýchlejšie zašpiní nielen čelné sklo, ale aj svetlomety, ktorých účinnosť sa tak môže znížiť aj o polovicu. Preto je dôležité ich pravidelné čistenie a rovnako potrebné je aj zbaviť sa snehu a námrazy, ktoré sa na nich nachádzajú.



"K výraznejšiemu oslňovaniu a zhoršenej viditeľnosti môže prispieť aj neskorá výmena stieracích líšt, preto nemôžeme zabúdať na ich pravidelnú výmenu. Ich životnosť je spravidla maximálne jeden rok. Opotrebované lišty stieračov zle odstraňujú nielen vodu, ale aj nečistoty a nechávajú na okne rozmazané šmuhy, ktoré lámu a rozptyľujú svetlo," varuje generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Aures Holdings, ktorý prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto, Karolína Topolová.



Použitie 'hmloviek' je za nepriaznivých podmienok vždy na zvážení vodiča. Auto ich má na to, aby sa používali, ale zároveň treba myslieť aj na včasné vypnutie. Vypnúť by sa mali vtedy, keď sa rozhľadové podmienky zlepšili, čiže už husto neprší, alebo sa hmla rozplynula. Taktiež je treba myslieť na ich vypnutie pri vjazde do tunela, alebo v súvislej kolóne.



Hmlové svetlá v obciach a mestách za zlého počasie nie sú zakázané. Ale tým, že sú tieto úseky ciest zvyčajne dobre osvetlené, je v nich väčší počet vozidiel, nemusia byť väčšinou zapnuté. Vždy je na zvážení každého šoféra, aby vyhodnotil aktuálnu situáciu aj s ohľadom na iných účastníkov cestnej premávky.