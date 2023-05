Z Fondu na spravodlivú transformáciu pôjde 225 mil. eur na Hornú Nitru

Prievidza 25. mája (TASR) - Región hornej Nitry získa z Fondu na spravodlivú transformáciu viac ako 225 miliónov eur na nové pracovné miesta, odborné vzdelávanie, zelené riešenia a likvidáciu envirozáťaží. Minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík o tom informoval vo štvrtok na brífingu v Prievidzi.



Doplnil, že už v najbližších týždňoch vyhlásia prvé výzvy Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou Programu Slovensko. "Na podporu odborného vzdelávania v stredných školách či prechod na obnoviteľné zdroje energie pôjde na hornej Nitre v tomto roku takmer 40 miliónov eur. V regióne sa po dlhých desaťročiach ukončí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia. Pre túto tradičnú banícku oblasť je to veľká zmena, ale vďaka fondu máme plán, ako hornú Nitru zmeniť na zdravý a úspešný región," vyhlásil minister.



Riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec pripomenul, že predpoklad ukončenia ťažby je v závere roku 2023. "V súčasnosti pracuje v Hornonitrianskych baniach 1600 pracovníkov, z toho 1000 v podzemí. Aktivity pre tvorbu pracovných príležitostí sme intenzívnejšie vyvíjali od roku 2017, keď sa program na hornej Nitre postupne spresňoval. Do ďalšieho obdobia máme pripravených okolo 25 projektov, s predpokladom zamestnania 1200 pracovníkov," uviedol.







Kľúčovým cieľom pri transformácii regiónu je podľa Balíka tvorba nových pracovných miest a hľadanie náhrady za pracovné miesta v Hornonitrianskych baniach. "Prioritou je aj zvyšovanie atraktívnosti regiónu, aby sme zabránili mladým ľuďom odchádzať. A zvyšovanie motivácie, aby sa do regiónu vracali. Zdroje budú plynúť do troch kľúčových oblastí. Prvá bude zameraná na premenu lokálnej ekonomiky a tvorbu nových pracovných miest. Druhá oblasť je zameraná na podporu životného prostredia. Treťou oblasťou je podpora sociálnej úrovne a vzdelávania. Tu sme vytvorili pokračovanie programu na rekvalifikáciu baníkov. To znamená, že projekt, ktorý existoval, bude pokračovať," dodal Balík.



Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI) SR momentálne eviduje takmer tri stovky projektových zámerov od potenciálnych žiadateľov v regióne. "Z toho takmer dve tretiny tvoria projektové zámery zo súkromného sektora. Výraznou pomocou pre uchádzačov o podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu je aj zriadenie Regionálneho centra v Trenčíne, kde odborníci MIRRI SR, ďalších rezortov a štátnych úradov poskytnú záujemcom všetky odborné informácie a poradenstvo pre prípravu projektov," spresnilo ministerstvo.