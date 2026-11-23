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Hnutie naša vlasť podporuje zachovanie energetických dohôd s Ruskom
Takmer 90 % dodávok ropy a 75 % dodávok zemného plynu prichádza do Maďarska na základe dlhodobých zmlúv s Ruskom.
Autor TASR
Moskva 23. novembra (TASR) - Maďarské opozičné Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) pripravuje návrh zákona, ktorého cieľom je zachovať energetické dohody s Ruskom, napísal v pondelok denník Izvestija s odvolaním sa na podpredsedníčku parlamentu Dóru Dúróovú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Hnutie naša vlasť pracuje na návrhu zákona zameranom na ochranu národnej energetickej bezpečnosti a stability elektrickej siete. Jeho súčasťou bude podpora rozvoja projektu Paks 2, ako aj zachovanie existujúcich zmlúv o rope, plyne s cieľom chrániť národné záujmy pred západnou a globalistickou politickou agendou,“ uviedla Dúróová.
Takmer 90 % dodávok ropy a 75 % dodávok zemného plynu prichádza do Maďarska na základe dlhodobých zmlúv s Ruskom, ktoré Budapešti zabezpečujú najlacnejšie zdroje, poznamenala Dúróová. Projekt jadrovej elektrárne Paks 2 označila za nevyhnutný v záujme prekonania závislosti od dovozu elektrickej energie.
„Máme v úmysle využiť všetky dostupné právne nástroje a legislatívne iniciatívy, aby sme zabránili tomu, že akékoľvek rozhodnutie, týkajúce sa projektu Paks 2, bude v rozpore s národnými záujmami. Zároveň dôrazne odmietame zastavenie prebiehajúcej výstavby,“ uzavrela opozičná politička.
„Hnutie naša vlasť pracuje na návrhu zákona zameranom na ochranu národnej energetickej bezpečnosti a stability elektrickej siete. Jeho súčasťou bude podpora rozvoja projektu Paks 2, ako aj zachovanie existujúcich zmlúv o rope, plyne s cieľom chrániť národné záujmy pred západnou a globalistickou politickou agendou,“ uviedla Dúróová.
Takmer 90 % dodávok ropy a 75 % dodávok zemného plynu prichádza do Maďarska na základe dlhodobých zmlúv s Ruskom, ktoré Budapešti zabezpečujú najlacnejšie zdroje, poznamenala Dúróová. Projekt jadrovej elektrárne Paks 2 označila za nevyhnutný v záujme prekonania závislosti od dovozu elektrickej energie.
„Máme v úmysle využiť všetky dostupné právne nástroje a legislatívne iniciatívy, aby sme zabránili tomu, že akékoľvek rozhodnutie, týkajúce sa projektu Paks 2, bude v rozpore s národnými záujmami. Zároveň dôrazne odmietame zastavenie prebiehajúcej výstavby,“ uzavrela opozičná politička.