Dojčan: OĽANO nepripravilo poľnohospodárov ani o jedno euro

Bratislava 9. septembra (TASR) - Hnutie OĽANO nepripravilo slovenských poľnohospodárov ani o jedno euro. Uviedol to pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia, v reakcii na vyjadrenia mimoparlamentnej strany Hlas-SD.



Naopak, o milióny eur pripravili podľa Dojčana slovenských poľnohospodárov vlády Smeru, ako o tom svedčí odkrývanie rozsiahlej korupcie a výpalníctva na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v predchádzajúcich obdobiach.



Poznamenal, že podozrenia z rozsiahleho zneužívania európskych peňazí za čias Petra Pellegriniho (Hlas-SD) a Roberta Fica (Smer-SD) viedli k tomu, že Slovensku hrozí odňatie akreditácie pre PPA, čím by sa výrazne sťažil prístup slovenským poľnohospodárom a potravinárom k dotáciám.



Navyše nám podľa Dojčana Európska komisia pre odhalené podozrenia kráti poskytované dotácie o jednu štvrtinu a tieto peniaze musia poľnohospodárom doplácať všetci občania Slovenska zo štátneho rozpočtu. Minister Samuel Vlčan (nominant OĽANO) podľa neho intenzívne pracuje na tom, aby splnil podmienky zo strany EÚ a zachránil peniaze pre slovenských pôdohospodárov, potravinárov a pre rozvoj vidieka. Bezodkladne po udelení trvalej akreditácie budú na podporu slovenských potravinárov vypísané výzvy vo výške 170 miliónov eur.



Hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková uviedla, že hnutie OĽANO je zodpovedné za zdražovanie potravín. OĽANO a nekompetentnosť jeho dvoch agroministrov Jána Mičovského a Samuela Vlčana podľa nej pripravilo slovenských potravinárov o 12,5 milióna eur. Slovenskí spotrebitelia si vďaka tomu siahnu hlbšie do svojich peňaženiek. Financie, ktoré zostali nevyčerpané zo septembrovej COVID výzvy 1 agrorezortu, mali okamžite smerovať na riešenie protipandemických nákladov potravinárov druhou, správne nastavenou výzvou. Významne by sa tak stlmil tlak na enormné zvyšovanie cien potravín pre občanov Slovenska.



"Agrorezort klame, ak hovorí, že potravinárom nahradí absentujúcu COVID pomoc investičnými opatreniami. Nenahradí. Len samotné vyhodnotenie investičnej výzvy pre spracovateľov, ktorú nepochopiteľne pripravuje ministerstvo pod vedením nominantov OĽANO už neuveriteľný rok, bude trvať minimálne štvrť roka. Zrealizovanie projektov minimálne rok. COVID financie z EÚ pritom mohli byť vyplatené v priebehu dvoch-troch mesiacov," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR zo strany Hlas–SD.