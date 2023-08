Bratislava 2. augusta (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Republika navrhuje pomôcť ľuďom so splátkami hypoték. Informoval o tom predseda hnutia Milan Uhrík.



"Zvyšovanie úrokov na hypotékach je časovaná bomba. Od tohto a budúceho roka vzrastú desaťtisícom ľudí mesačné splátky za hypotéku v priemere o sto až dvesto eur, lebo úroky išli hore z 1 % takmer na už 5 %. Veľa ľudí to jednoducho nebude mať z čoho splácať a hrozí im, že im banky zoberú bývanie," priblížil Uhrík.



Ekonómovia podľa Uhríka predpokladajú, že tieto zvýšené úrokové sadzby budú trvať približne ešte dva až tri roky. "Preto sme s ekonomickým tímom hnutia Republika pripravili riešenia, ako by štát vedel pomôcť. Samozrejme, pomôcť ľuďom, a nie pomôcť ziskom zahraničných bánk, ako to chcú liberáli," spresnil predseda hnutia.



"Najrýchlejším a rozpočtovo nenáročným riešením je legislatívne zaviazať banky predĺžiť dobu splácania hypotéky, ak o to klient požiada," vysvetlil Miloš Sušarský, predseda odborného tímu pre dopravu a výstavbu.



Komplexnejším riešením v boji proti drahším hypotékam je podľa predsedu odborného tímu pre financie a rozpočet Viliama Ostrožlíka, dočasná regulácia hypotekárnych úrokových sadzieb na znesiteľnej úrovni. "Túto úroveň môže stanovovať Národná banka Slovenska, ktorá vidí, aké sú reálne náklady a zisky komerčných bánk. Navyše, tým, ktorí to najviac potrebujú, napríklad mladým rodinám, by štát mohol pomôcť ešte dodatočnou bonifikáciou," podčiarkol Ostrožlík.



Dodal, že samozrejmosťou musí byť aj poskytovanie bezplatnej právnej pomoci ľuďom, ktorí sa pre hypotéky dostanú do problémov s bankou a reálne hrozí, že by prišli o svoje bývanie.