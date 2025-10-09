< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko budúcoročný rozpočet nepodporí
Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých šesť miliárd eur.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko návrh štátneho rozpočtu na budúci rok v žiadnom prípade nepodporí. Uviedli to vo štvrtok na brífingu poslanci Národnej rady (NR) SR Július Jakab, Michal Šípoš a Gábor Grendel. Rozpočet je podľa nich „rozpočtom bankrotu“, v ktorom ide „na kšefty viac, pre ľudí menej“.
„Rozpočet je jedna tragédia, ktorá vedie Slovensko do bankrotu a gréckou cestou. Pokiaľ sa Slovenská republika nespamätá, všetci ľudia, voliči aj Smeru aj Hlasu, tak to Grécko budeme nasledovať tak, ako si to v dejinách pamätáme a nevyhneme sa tomu. Toto je najväčší zdrap papiera, aký sme tu kedy mali pri zostavovaní rozpočtov,“ priblížil Jakab.
V rozpočte sú podľa neho porazenými zamestnanci, živnostníci, dôchodcovia, nezamestnaní a aj všetky obce a mestá v krajine. „Víťazmi sú všetky ministerstvá, táto vláda s dvojnásobnými platmi, s doživotnými rentami, tí si užijú vaše peniaze. Víťazi sú tiež daňoví podvodníci, ktorí dostanú daňové amnestie a ktorí naďalej nemusia platiť dane. Víťazi sú tiež zbrojárske firmy, ktoré zostali nezdanené a majú obrovské zisky. Víťazom je hazard, ktorému minister Rudolf Huliak (nezávislý) ide znižovať daňové zaťaženie. Víťazmi sú vlastne všetci kamaráti tejto vlády na úkor celého obyvateľstva Slovenskej republiky,“ zdôraznil.
„Tu sa hospodárilo počas najväčších kríz v rokoch 2020-2022, bol Covid, bola energetická kríza, bola vojna na Ukrajine, bola inflácia. Boli to šialené rany pre slovenskú ekonomiku a napriek tomu Igor Matovič (Hnutie Slovensko) dokázal hospodáriť tak, že bol v priemere lepší ako priemer EÚ. Títo babráci nemajú žiadnu krízu a pozrite sa, ako nás zadlžujú, doslova nás ťahajú na tom bielom koni do Grécka. Je to obrovská hanba. Z tohto miesta im odkazujeme, že my takýto rozpočet, ak sa odvážia doniesť ho do NR SR, v žiadnom prípade nepodporíme," doplnil Šípoš.
