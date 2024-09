Hnutie Slovensko: Ceny plynu pre domácnosti stúpnu až o 30 %

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenské domácnosti čaká v budúcom roku najväčší nárast cien plynu v histórii, a to o 30 %. Uviedol to vo štvrtok poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné hnutie Slovensko Július Jakab spolu s lídrom hnutia Igorom Matovičom.



"Cez zvýšenie cien plynu vezme vláda občanom z peňaženiek 500 miliónov eur. Keď sme boli vo vláde, tak sme ochránili domácnosti pred zvýšením cien plynu napriek tomu, že pre krízu na burze narástla jeho cena 12-násobne. Teraz je cena plynu na burze niekoľkonásobne nižšia, ale Ficova vláda ju chce občanom zvýšiť o 30 %," uviedol Matovič.



Poslanec NR SR vysvetlil, že sa o tom dozvedeli na základe analýzy Inštitútu finančnej politiky, ktorá bola zverejnená vo štvrtok. V analýze sa podľa neho takisto uvádza, že Slovensko bude mať v budúcom roku najvyššiu infláciu spomedzi všetkých krajín EÚ. Jakab podotkol, že sa tak stane napríklad aj pre zvýšenie dane z pridanej hodnoty.



"Zavolal som jednému dôchodcovi, ktorý žije v rodinnom dome a plynom kúri a varí. Mesačný preddavok za plyn momentálne platí vo výške 150 eur. To, čo vláda dnes oznámila vo svojom dokumente, znamená, že od nového roku bude platiť o 45 eur viac, a teda 195 eur. Inými slovami ho to vyjde o 540 eur drahšie za celý rok," uviedol Jakab.