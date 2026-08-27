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Hnutie Slovensko chce odvolať Sakovú a Šutaja Eštoka
Dôvodom sú podľa nich sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Hnutie Slovensko zbiera podpisy na odvolanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka (obaja Hlas-SD). Dôvodom sú podľa nich sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Uviedol to vo štvrtok na tlačovom brífingu poslanec Michal Šipoš (Slovensko - Za ľudí).
„Hnutie Slovensko začína zbierať podpisy od poslancov Národnej rady na odvolávanie týchto dvoch ministrov. Aj ministerka Saková, aj Matúš Šutaj Eštok sa budú zodpovedať v parlamente,“ uviedol Šipoš.
Ako dôvod uvádzajú nomináciu Marcely Martonovej na post predsedníčky dozornej rady Energetika Slovensko. Nadácia Zastavme korupciu v pondelok (24. 8.) zverejnila informáciu, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a jeho cesty na preteky F1 do Abú Zabí. Martonová sa podľa Ministerstva hospodárstva SR v stredu (26. 8.) funkcií v Energetika Slovensko vzdala.
Opoziční poslanci upozornili aj na ďalšiu nomináciu do dozornej rady Energetiky Slovensko, a to bývalého futbalového rozhodcu a kandidáta strany Hlas-SD vo viacerých voľbách Ľuboša Micheľa. Podľa opozičných poslancov Micheľ ako bývalý futbalový rozhodca nespĺňa žiadne odborné kritériá v oblasti energetiky.
„Ja som v týchto dňoch oslovil kolegov z opozície a včera sme vyzbierali podpisy našich kolegov z poslaneckého klubu, čiže podpisy klubu Hnutia Slovensko sú tu, máme ich aj pri ministrovi Šutajovi Eštokovi, máme ich aj na odvolávanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej,“ povedal Šipoš. Dodal, že vyzýva kolegov z opozície, aby tiež pridali svoje podpisy, aby čo najskôr pristúpili k odvolávaniu týchto dvoch ministrov.
„Hnutie Slovensko začína zbierať podpisy od poslancov Národnej rady na odvolávanie týchto dvoch ministrov. Aj ministerka Saková, aj Matúš Šutaj Eštok sa budú zodpovedať v parlamente,“ uviedol Šipoš.
Ako dôvod uvádzajú nomináciu Marcely Martonovej na post predsedníčky dozornej rady Energetika Slovensko. Nadácia Zastavme korupciu v pondelok (24. 8.) zverejnila informáciu, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a jeho cesty na preteky F1 do Abú Zabí. Martonová sa podľa Ministerstva hospodárstva SR v stredu (26. 8.) funkcií v Energetika Slovensko vzdala.
Opoziční poslanci upozornili aj na ďalšiu nomináciu do dozornej rady Energetiky Slovensko, a to bývalého futbalového rozhodcu a kandidáta strany Hlas-SD vo viacerých voľbách Ľuboša Micheľa. Podľa opozičných poslancov Micheľ ako bývalý futbalový rozhodca nespĺňa žiadne odborné kritériá v oblasti energetiky.
„Ja som v týchto dňoch oslovil kolegov z opozície a včera sme vyzbierali podpisy našich kolegov z poslaneckého klubu, čiže podpisy klubu Hnutia Slovensko sú tu, máme ich aj pri ministrovi Šutajovi Eštokovi, máme ich aj na odvolávanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej,“ povedal Šipoš. Dodal, že vyzýva kolegov z opozície, aby tiež pridali svoje podpisy, aby čo najskôr pristúpili k odvolávaniu týchto dvoch ministrov.