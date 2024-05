Hnutie Slovensko chce zvýšiť príplatok k príspevku pre ŤZP deti

Bratislava 7. mája (TASR) - Hnutie Slovensko predstavilo návrh, ktorého cieľom je strojnásobenie príplatku k príspevku na opatrovanie detí so zdravotným znevýhodnením, a to zo 100 eur na 300 eur. Vyhlásili to v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie Slovensko na tlačovej konferencii.



"Momentálne vieme, že mesačný príspevok je 569 eur a ak máte dieťa do 18 rokov, tak je tam zvýšená suma o 100 eur mesačne. Sme v kontakte s rodinami týchto detí a tieto peniaze nestačia na to, aby pokryli všetky výdavky spojené s tým, akú starostlivosť treba pri takýchto deťoch vyvinúť," uviedol poslanec NR SR za hnutie Slovensko Michal Šipoš. Hnutie si je podľa neho vedomé toho, že rozpočet nie je možné navyšovať neúmerne. Preto podľa jeho slov vychádzali z konzervatívneho prístupu.



Ako dodala poslankyňa NR SR za hnutie Slovensko Anežka Škopová, k ťažký životným podmienkam týchto rodín sa pridávajú aj obrovské finančné náklady na starostlivosť. "Je neprijateľné, aby sa ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodiny dostávali do situácií, z ktorých nevidia žiadne východisko a cítia sa bezmocní," vyhlásila s tým, že je morálnou povinnosťou štátu podať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú.