< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko hovorí o pasivite vlády v prípade odchodu Samsungu
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v piatok (27. 2.) popoludní oznámila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante.
Autor TASR
Galanta 2. marca (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko hovorí o pasivite vlády v súvislosti s témou ukončenia výroby televízorov spoločnosťou Samsung v Galante. Vládny kabinet mal podľa lídra hnutia Igora Matoviča mesiace informácie o tom, že juhokórejská spoločnosť zvažuje zatvorenie závodu v Galante.
„Už pred viac ako dvomi týždňami mal Samsung stretnutie so svojimi dodávateľmi a oznámil im, že to vyzerá definitívne, lebo sa vláda neozýva,“ zdôraznil Matovič. Kritizoval kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku.
„Nebudú investovať a zamestnávať ľudí v krajine, ktorá si ich neváži a ktorá podporuje tyranov, ktorí sa vyhrážajú aj im samým,“ povedal na margo odchodu Samsungu z Galanty a zahraničnej politiky krajiny. Vláda mala podľa predsedu poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michala Šipoša v predchádzajúcich týždňoch bojovať za to, aby fabrika v Galante zostala.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v piatok (27. 2.) popoludní oznámila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Toto rozhodnutie podľa Samsungu odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov a takisto aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti. Za jednu z príčin označila aj vysoké ceny energie. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej.
Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelok avizoval, že v priestoroch spoločnosti Samsung v Galante vytvoria detašované pracovisko úradu práce. Zamestnancom končiaceho závodu na výrobu televízorov budú pracovníci úradu aj v spolupráci s pracovnými agentúrami ponúkať voľné pracovné pozície. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) cez víkend deklaroval, že prvýkrát dostal nepotvrdenú informáciu o zámere juhokórejskej spoločnosti v stredu.
„Už pred viac ako dvomi týždňami mal Samsung stretnutie so svojimi dodávateľmi a oznámil im, že to vyzerá definitívne, lebo sa vláda neozýva,“ zdôraznil Matovič. Kritizoval kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku.
„Nebudú investovať a zamestnávať ľudí v krajine, ktorá si ich neváži a ktorá podporuje tyranov, ktorí sa vyhrážajú aj im samým,“ povedal na margo odchodu Samsungu z Galanty a zahraničnej politiky krajiny. Vláda mala podľa predsedu poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michala Šipoša v predchádzajúcich týždňoch bojovať za to, aby fabrika v Galante zostala.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v piatok (27. 2.) popoludní oznámila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Toto rozhodnutie podľa Samsungu odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov a takisto aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti. Za jednu z príčin označila aj vysoké ceny energie. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej.
Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelok avizoval, že v priestoroch spoločnosti Samsung v Galante vytvoria detašované pracovisko úradu práce. Zamestnancom končiaceho závodu na výrobu televízorov budú pracovníci úradu aj v spolupráci s pracovnými agentúrami ponúkať voľné pracovné pozície. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) cez víkend deklaroval, že prvýkrát dostal nepotvrdenú informáciu o zámere juhokórejskej spoločnosti v stredu.