Hnutie Slovensko: Koalícia za rok pôsobenia ceny potravín neznížila

Bratislava 9. októbra (TASR) - Vládna koalícia za rok svojho pôsobenia ceny potravín neznížila. Cena rovnakého nákupného košíka potravín je v rovnakom obchodnom reťazci napríklad v porovnaní s Poľskom vyššia o 48 %. Uviedli to v Modre na brífingu opozičného hnutia Slovensko poslanci Július Jakab, Michal Šipoš a Rastislav Krátky.



"Piatykrát sme boli nakupovať na Slovensku a v Poľsku v tom istom obchodnom reťazci, tie isté potraviny, v tom istom čase. Priemerná cena na Slovensku za nákup úplne toho istého, čo kúpite v Poľsku v tom istom obchodnom dome, na Slovensku zaplatíte 76 eur a v Poľsku 51 eur. A s touto vládou to absolútne nepohne," spresnil Jakab.



Vrchol cynizmu a totálneho odtrhnutia od reality súčasnej vlády je podľa Jakabových slov analýza o cenách potravín, ktorý vláda na minulotýždňovom rokovaní vzala na vedomie. "V analýze uviedli, že v prípade mäsa je cena na Slovensku v porovnaní s Poľskom o 20 % nižšia. Podľa nášho nákupu je cena kuracích stehien na Slovensku o 31 % vyššia ako v Poľsku. Mleté bravčové mäso nakupujú Slováci o 57 % drahšia ako Poliaci," podčiarkol Jakab.



Krátky dodal, že hnutie Slovensko pre lacnejšie potraviny predložilo do parlamentu návrh zákona, ktorý by zabraňoval, aby tá istá potravina v SR stála viac ako v okolitých štátoch. "My sme navrhli zákon, ktorý hovorí, že ten istý reťazec, ktorý predáva ten istý výrobok na Slovensku a v inej susediacej krajine, nesmie dať vyššiu cenu, ako je tá najvyššia cena u suseda," uzavrel Krátky.