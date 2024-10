Hnutie Slovensko: Konsolidačný balíček sa dotkne najmä obyčajných ľudí

Bratislava 3. októbra (TASR) - Vládny konsolidačný balíček sa dotkne najmä obyčajných ľudí. Uviedol to na brífingu pred štvrtkovým hlasovaním Národnej rady SR o konsolidácii predseda poslaneckého klubu opozičného hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš za účasti lídra hnutia Igora Matoviča a zástupcov skupín obyvateľstva, ktorých sa konsolidácia najviac dotkne.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa Šípoša pred rokom, pred parlamentnými voľbami hovoril, že konsolidácia sa nedotkne sociálneho štandardu ľudí. "Dnes sa to dotýka každej jednej skupiny obyvateľstva a najmä tých ľudí, ktorí mali aspoň nejaké sociálne výhody schválené za našich vlád," podčiarkol Šípoš.



Podľa Matovičových slov nebudú splnené žiadne z predvolebných sľubov koaličných strán o zastavení zdražovania. "Slová pred voľbami boli nádherné, na to sa veľmi dobre pozeralo. Oni všetkým spoločne sľúbili zastaviť zdražovanie, sľúbili lacnejšie energie, lacnejšie potraviny. Ani jedno, ani druhé, ani tretie nebude splnené," dodal Matovič.