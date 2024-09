Hnutie Slovensko kritizuje obmedzenie diskusie o konsolidačnom balíku

Bratislava 26. septembra (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko kritizuje obmedzenie diskusie v Národnej rade (NR) SR o balíku konsolidačných opatrení. Koalícia tak podľa neho urobila preto, lebo vie, že čím dlhšie by diskusia trvala, tým viac ľudí by si všimlo, že im klamala, keď pred voľbami sľubovala zastavenie zdražovania.



"Premiér Robert Fico (Smer-SD) veľmi dobre vie, že čím dlhšie by trvala diskusia, tým viac jeho voličov si uvedomí, že ich podviedol. Diskusiu preto zarezal a spolieha sa, že na jarmokoch fotkami ľudí nejako zblbnú," podotkol líder hnutia a poslanec NR SR Igor Matovič na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Opätovne skritizoval balík konsolidačných opatrení. Tvrdí, že predseda vlády oklamal svojich voličov. "Ani lacnejšie potraviny nie sú, ani lacnejšie energie," doplnil. Matovič Ficovi tiež vyčítal, že návrh neprišiel predstaviť do parlamentu. "Fico vie, že je to jeho maslo a potrebuje byť z obliga, a preto dal príkaz, aby takto flagrantným spôsobom zobrali právo opozícii, aby bojovala za ľudí," uzavrel.



O konsolidačnom balíku rokuje parlament v zrýchlenom režime. Poslanci zároveň rozhodli o tom, že o ňom budú rokovať až do úplného prerokovania v prvom čítaní. Následne majú o bodoch hlasovať. Rozprava je pritom obmedzená na 12 hodín.