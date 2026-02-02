< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko kritizuje projekt za 17 mil. eur pre rómske komunity
Bývalý europoslanec Peter Pollák starší uviedol, že po prepočte vychádza projekt približne na 85.000 eur na jedného účastníka.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko kritizuje projekt zameraný na marginalizované rómske komunity, na ktorý má ísť 17 miliónov eur z eurofondov. Ako upozornilo hnutie na pondelkovej tlačovej konferencii, ide o neefektívne využitie peňazí, ktoré neprinesie reálne zlepšenie životných podmienok v osadách a môže vyvolať negatívnu reakciu Bruselu.
Bývalý europoslanec Peter Pollák starší uviedol, že po prepočte vychádza projekt približne na 85.000 eur na jedného účastníka. „Ak rozmeníme tento projekt na drobné, vychádza to 85.000 eur na jedného človeka za certifikát, ktorý mu v reálnom živote nijako nepomôže,“ povedal. Zároveň upozornil, že podľa jeho slov má približne deväť miliónov eur smerovať na manažment projektu a školiteľov. Pollák tvrdí, že projekt vznikal potichu, bez odbornej diskusie, bez spolupráce so starostami a ľuďmi z terénu. „Niet divu, že ho zo stola zmietlo aj Združenie miest a obcí Slovenska,“ dodal.
Poslankyňa Národnej rady SR Anežka Škopová uviedla, že projekt podľa nej môže zhoršovať spoločenské napätie. Poslanec Lukáš Bužo zdôraznil, že ľudia v osadách podľa jeho slov požadujú predovšetkým prácu. „Chceme prácu. Nie certifikát do poličky,“ uviedol. Poslanec Peter Pollák mladší projekt kritizoval s tým, že prostriedky by sa podľa neho mali zamerať na prípravu ľudí na pracovný trh.
Zástupcovia hnutia zároveň uviedli, že budú o ňom informovať aj európskych partnerov a poukázali na otázky týkajúce sa výsledkov investícií do rómskych komunít. V tejto súvislosti spomenuli aj Európsku komisiu a Európsky parlament.
Hnutie Slovensko vyzvalo vládu, aby projekt zastavila a presmerovala financie na opatrenia s reálnym dosahom, napríklad na vzdelávanie, rekvalifikácie, podporu zamestnávania a budovanie základnej infraštruktúry v komunitách.
Bývalý europoslanec Peter Pollák starší uviedol, že po prepočte vychádza projekt približne na 85.000 eur na jedného účastníka. „Ak rozmeníme tento projekt na drobné, vychádza to 85.000 eur na jedného človeka za certifikát, ktorý mu v reálnom živote nijako nepomôže,“ povedal. Zároveň upozornil, že podľa jeho slov má približne deväť miliónov eur smerovať na manažment projektu a školiteľov. Pollák tvrdí, že projekt vznikal potichu, bez odbornej diskusie, bez spolupráce so starostami a ľuďmi z terénu. „Niet divu, že ho zo stola zmietlo aj Združenie miest a obcí Slovenska,“ dodal.
Poslankyňa Národnej rady SR Anežka Škopová uviedla, že projekt podľa nej môže zhoršovať spoločenské napätie. Poslanec Lukáš Bužo zdôraznil, že ľudia v osadách podľa jeho slov požadujú predovšetkým prácu. „Chceme prácu. Nie certifikát do poličky,“ uviedol. Poslanec Peter Pollák mladší projekt kritizoval s tým, že prostriedky by sa podľa neho mali zamerať na prípravu ľudí na pracovný trh.
Zástupcovia hnutia zároveň uviedli, že budú o ňom informovať aj európskych partnerov a poukázali na otázky týkajúce sa výsledkov investícií do rómskych komunít. V tejto súvislosti spomenuli aj Európsku komisiu a Európsky parlament.
Hnutie Slovensko vyzvalo vládu, aby projekt zastavila a presmerovala financie na opatrenia s reálnym dosahom, napríklad na vzdelávanie, rekvalifikácie, podporu zamestnávania a budovanie základnej infraštruktúry v komunitách.