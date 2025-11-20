< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko: Minister dopravy Ráž by mal skončiť vo funkcii
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) by mal skončiť vo funkcii. Uviedli to vo štvrtok predstavitelia opozičného Hnutia Slovensko Michal Šipoš, Július Jakab a Gábor Grendel. Dôvodom sú podľa nich nielen nehody v železničnej doprave, ale napríklad aj zmluva za takmer 100 miliónov eur, ktorú staré vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v posledný deň vo svojich funkciách podpísalo so ŽOS Vrútky. Hnutie Slovensko plánuje na Rážovo odvolanie z funkcie zbierať poslanecké podpisy.
„Minulý týždeň sme verejne vyzvali ministra dopravy Jozefa Ráža, aby odstúpil z funkcie a vyvodil takýmto spôsobom osobnú politickú zodpovednosť za opakujúce sa zrážky vlakov na železniciach Slovenskej republiky. Dali sme mu čas do piatka (14. 11.), aby tak urobil a avizovali sme, že v prípade, ak neodstúpi, začneme zbierať podpisy na jeho odvolávanie v Národnej rade (NR) SR,“ priblížil Grendel.
Situácia sa od minulého piatka podľa Grendela ešte posunula ďalej - kým v piatok bol aktuálny len dôvod súvisiaci so zrážkami vlakov, dnes sú tu ďalšie dôvody, ktoré potvrdzujú, že odvolávanie ministra Ráža je na mieste. „Popri opakujúcich sa zrážkach vlakov je ďalším dôvodom nehorázna zmluva za takmer 100 miliónov eur. Posledný deň vo funkcii podpísal vtedajší šéf ZSSK Peter Helexa zmluvu za takmer 100 miliónov eur so spoločnosťou Víťazoslava Mórica, ktorý zarába v tomto rezorte už desiatky rokov. Išlo o spoločnosť ŽOS Vrútky na dodanie vozňov,“ spresnil.
Je podľa neho opäť politickou zodpovednosťou ministra Ráža, že si toto neustrážil, že nezastavil odchádzajúce vedenie ZSSK a dopustil, aby podpísalo takúto zmluvu v posledný deň vo funkcii predtým, ako muselo odísť pre opakujúce sa zrážky vlakov na železniciach.
Tretím dôvodom, pre ktorý je podľa neho návrh na odvolanie ministra Ráža v parlamente mimoriadne aktuálny, sú najnovšie výroky predstaviteľov strany Hlas-SD, ktorí verejne vyzývajú premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby vyvodil zodpovednosť voči ministrovi Rážovi a aby „meral rovnakým metrom“. „A my s tým súhlasíme, pretože predstavitelia Hlasu verejne hovoria, že ak existovali dôvody na vyvodenie politickej zodpovednosti voči podpredsedovi vlády (Petrovi) Kmecovi (Hlas-SD), tak rovnako existujú dôvody na odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža,“ doplnil.
Ak politici Hlasu myslia vážne, že Ráž by mal skončiť vo funkcii ministra dopravy, tak podľa Grendela budú mať príležitosť tento principiálny postoj ukázať v NR SR pri hlasovaní o vyslovení nedôvery Jozefovi Rážovi. „Považujeme za absolútny základ, že podporia otvorenie takejto schôdze a umožnia hlasovať o zotrvaní alebo odvolaní ministra Ráža z funkcie,“ dodal Grendel.
