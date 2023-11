Hnutie Slovensko navrhuje seniorom vyplatiť mimoriadny príspevok

Bratislava 26. novembra (TASR) - Seniori by mohli dostať mimoriadny príspevok, vypočítaný ako rozdiel medzi sumou 640 eur a 13. dôchodkom vyplateným v roku 2023. Vyplýva to z návrhu novely zákona o 13. dôchodku, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ.



"Ak v tomto roku bude poberateľovi dôchodku vyplatený 13. dôchodok v sume 300 eur, príslušný orgán vyplatí poberateľovi dôchodku do 31. marca 2024 príplatok k 13. dôchodku v sume 340 eur. V zmysle prechodných ustanovení sa príplatok k 13. dôchodku vyplatí len v roku 2024," uvádza sa v dôvodovej správe.



Účinnosť novely sa navrhuje na 1. februára s tým, že príplatok k 13. dôchodku by bol poberateľom vyplatený do 31. marca 2024.



Poslanci NR SR v stredu (22. 11.) schválili vládny návrh novely zákona o 13. dôchodku. Všetci seniori tak dostanú tento rok okrem 13. dôchodku ešte jeden mimoriadny príspevok vo výške 300 eur. Už vtedy chcel v pozmeňujúcom návrhu líder hnutia Slovensko Igor Matovič vyplatiť mimoriadny príspevok vypočítaný ako rozdiel medzi sumou 640 eur a 13. dôchodkom vyplateným každému poberateľovi už v novembri. Parlament však s pozmeňujúcim návrhom nesúhlasil.



Predstavitelia Hlasu-SD Peter Pellegrini a Erik Tomáš podľa Matoviča pred voľbami sľúbili seniorom 640 eur už tento rok. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Tomáš však avizoval, že Sociálna poisťovňa v tomto roku 13. dôchodky vo výške priemerného dôchodku vyplatiť nedokáže. V roku 2024 majú však poberatelia akejkoľvek formy dôchodku dostať podľa Tomáša vyplatený 13. dôchodok v plnej výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok.