< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko navrhuje zvýšenie dane z hazardu až na 50 %
Hnutie Slovensko chce zmenu predložiť ako pozmeňovací návrh k zákonu o hazarde na najbližšej schôdzi parlamentu.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Slovensko by mohlo získať do štátneho rozpočtu ročne ďalších 300 miliónov eur, pokiaľ by zvýšilo daň z hazardu na úroveň, akú majú v Poľsku a v Rakúsku. V stredu to na tlačovej konferencii uviedol poslanec Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Hnutie Slovensko chce zmenu predložiť ako pozmeňovací návrh k zákonu o hazarde na najbližšej schôdzi parlamentu.
„Na Slovensku hazard dokáže zarobiť 1,5 miliardy eur,“ priblížil Šipoš s tým, že štát v súčasnosti vyberá z týchto peňazí približne 350 miliónov eur. Pokiaľ by štát v súvislosti s konsolidáciou verejných financií upravil dane na kamenné kasína na úroveň 21 % a online hazard na úroveň 30 %, tak ako to prezentoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), je to podľa Šipoša nedostatočné. „Náš návrh je, aby kamenné kasína boli zdanené 50 percentami podľa poľského modelu, tak ako je to v Poľsku a podľa rakúskeho modelu, aby boli zdanené online herne alebo online kasína daňami 45 %,“ priblížil Šipoš.
Hnutie Slovensko sa neobáva ani toho, že by sa po vyššom zdanení hazard preniesol na nelegálne weby. Šipoš si pomohol vyjadrením Huliaka, podľa ktorého Poľsko blokuje 50.000 nelegálnych webov. „Keď Poliaci dokážu blokovať 50.000 nelegálnych webov, ja sa pýtam, prečo by Slováci nevedeli blokovať nelegálne weby,“ zdôraznil. Nelegálne internetové kasína by podľa Šipoša nemal byť problém zablokovať na základe spolupráce polície a finančnej správy.
Peniaze zo zdanení hazardu by podľa Šipoša pomohli napríklad aj Huliakovi pri podpore športu či turizmu. Pripomenul, že hazard spôsobuje spoločnosti obrovské škody. „Mnohé rodiny skončili v ruinách, ľudia končia v liečbe alebo v najhorších prípadoch spáchajú samovraždu. Hazard nie je zábava - je to zničujúca závislosť, na ktorej zarába len úzka skupina bohatých vlastníkov herní,“ dodal poslanec.
„Na Slovensku hazard dokáže zarobiť 1,5 miliardy eur,“ priblížil Šipoš s tým, že štát v súčasnosti vyberá z týchto peňazí približne 350 miliónov eur. Pokiaľ by štát v súvislosti s konsolidáciou verejných financií upravil dane na kamenné kasína na úroveň 21 % a online hazard na úroveň 30 %, tak ako to prezentoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), je to podľa Šipoša nedostatočné. „Náš návrh je, aby kamenné kasína boli zdanené 50 percentami podľa poľského modelu, tak ako je to v Poľsku a podľa rakúskeho modelu, aby boli zdanené online herne alebo online kasína daňami 45 %,“ priblížil Šipoš.
Hnutie Slovensko sa neobáva ani toho, že by sa po vyššom zdanení hazard preniesol na nelegálne weby. Šipoš si pomohol vyjadrením Huliaka, podľa ktorého Poľsko blokuje 50.000 nelegálnych webov. „Keď Poliaci dokážu blokovať 50.000 nelegálnych webov, ja sa pýtam, prečo by Slováci nevedeli blokovať nelegálne weby,“ zdôraznil. Nelegálne internetové kasína by podľa Šipoša nemal byť problém zablokovať na základe spolupráce polície a finančnej správy.
Peniaze zo zdanení hazardu by podľa Šipoša pomohli napríklad aj Huliakovi pri podpore športu či turizmu. Pripomenul, že hazard spôsobuje spoločnosti obrovské škody. „Mnohé rodiny skončili v ruinách, ľudia končia v liečbe alebo v najhorších prípadoch spáchajú samovraždu. Hazard nie je zábava - je to zničujúca závislosť, na ktorej zarába len úzka skupina bohatých vlastníkov herní,“ dodal poslanec.