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Hnutie Slovensko navrhuje zvýšenie odvodu pre rafinérie
Zmenu chcú poslanci presadiť novelou zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložili do parlamentu.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Sadzba osobitého odvodu pre rafinérie sa má zvýšiť z 0,025 na 0,04, čo by predstavovalo nárast o 60 %. Navrhuje to skupina poslancov za opozičné Hnutie Slovensko. Zmenu chcú poslanci presadiť novelou zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložili do parlamentu.
„Mimoriadne zisky rafinérskeho sektora boli vo významnej miere ovplyvnené dôsledkami ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine a výnimočnou situáciou na trhu s ropou a ropnými produktmi. Je spravodlivé, aby podnik pôsobiaci v tomto sektore niesol primeranú časť nákladov spojených s konsolidáciou verejných financií,“ uviedli predkladatelia.
Poslanci navrhujú, aby novela platila od 31. decembra 2026 a prvýkrát sa nová sadzba odvodu použila na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré sa začína po tomto dátume.
„Mimoriadne zisky rafinérskeho sektora boli vo významnej miere ovplyvnené dôsledkami ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine a výnimočnou situáciou na trhu s ropou a ropnými produktmi. Je spravodlivé, aby podnik pôsobiaci v tomto sektore niesol primeranú časť nákladov spojených s konsolidáciou verejných financií,“ uviedli predkladatelia.
Poslanci navrhujú, aby novela platila od 31. decembra 2026 a prvýkrát sa nová sadzba odvodu použila na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré sa začína po tomto dátume.