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Hnutie Slovensko navrhuje zvýšenie odvodu pre rafinérie

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Iustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Zmenu chcú poslanci presadiť novelou zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložili do parlamentu.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Sadzba osobitého odvodu pre rafinérie sa má zvýšiť z 0,025 na 0,04, čo by predstavovalo nárast o 60 %. Navrhuje to skupina poslancov za opozičné Hnutie Slovensko. Zmenu chcú poslanci presadiť novelou zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložili do parlamentu.

„Mimoriadne zisky rafinérskeho sektora boli vo významnej miere ovplyvnené dôsledkami ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine a výnimočnou situáciou na trhu s ropou a ropnými produktmi. Je spravodlivé, aby podnik pôsobiaci v tomto sektore niesol primeranú časť nákladov spojených s konsolidáciou verejných financií,“ uviedli predkladatelia.

Poslanci navrhujú, aby novela platila od 31. decembra 2026 a prvýkrát sa nová sadzba odvodu použila na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré sa začína po tomto dátume.
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