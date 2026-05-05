Hnutie Slovensko neuspelo s návrhom zmien vo verejnom obstarávaní
Návrh predpokladal zaviesť obmedzenie, aby verejný obstarávateľ nesmel uzavrieť zmluvu s cenou presahujúcou predpokladanú hodnotu o viac než 20 %.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Opoziční poslanci Hnutia Slovensko nezískali podporu pre svoj návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania. Poslanci chceli zmenami od 1. júla posilniť otvorenosť procesov verejného obstarávania, zlepšiť prístupnosť rozhodnutí a podkladov a minimalizovať priestor pre podvodné konanie či netransparentné postupy.
„Účelom navrhovaných zmien je aj zavedenie povinných mechanizmov, ktoré umožnia verejnú kontrolu v reálnom čase, zlepšia kvalitu a rozsah sprístupňovaných údajov a posilnia dôveru verejnosti vo férovosť a objektívnosť postupov verejných obstarávateľov,“ zdôvodnili poslanci.
Novela mala zároveň sprísniť rámec pre zákazky s nízkou hodnotou najmä znížením limitov pre povinnosť zverejňovania výziev na predkladanie ponúk a zavedením dôslednejšej povinnosti zverejňovať príslušné dokumenty pri zadávaní zákaziek pod stanovenou hodnotou. Poslanci takto reagovali na doterajšie obchádzanie zákona umelým rozdeľovaním zákaziek alebo nastavovaním ich predpokladanej hodnoty tak, aby sa verejný obstarávateľ vyhol transparentným postupom.
Návrh tiež predpokladal zaviesť obmedzenie, aby verejný obstarávateľ nesmel uzavrieť zmluvu s cenou presahujúcou predpokladanú hodnotu o viac než 20 %. „Cieľom tejto zmeny je zabrániť neprimeranému navyšovaniu cien v procese obstarávania, ktoré sa v praxi často realizuje až po predložení ponúk alebo počas rokovaní. Uvedené opatrenie podporí férovú hospodársku súťaž a zabráni skrytému navyšovaniu verejných výdavkov,“ uviedli predkladatelia.
Navrhovali sprísniť aj pravidlá pre zmeny zmlúv, koncesných zmlúv a rámcových dohôd, a to obmedzením rozsahu povolených zmien a skrátením lehoty na ich zverejnenie. Zámerom bolo zvýšiť kontrolu nad tým, aby zmeny zmluvných podmienok neslúžili na obchádzanie pôvodných výsledkov verejného obstarávania, ale aby boli riadne odôvodnené a primerané.
