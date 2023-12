Hnutie Slovensko označilo rozpočet na budúci rok za diletantský

Bratislava 12. decembra (TASR) - Vládou schválený rozpočet na rok 2024 je diletantský a zostavený v rozpore s bežnou praxou, pretože obsahuje príjmy, ktoré ešte nie sú schválené. V utorok to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za hnutie Slovensko a člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet Július Jakab. Ako dodal, návrh rozpočtu je už doručený aj do NR SR a finančný výbor by mal o ňom rokovať v pondelok (18. 12.).



Podľa hnutia Slovensko sa vláda nechystá v rozpočte konsolidovať verejné financie, ale naopak, nimi plytvať. "Ak môžem povedať konkrétne, tak časť kompenzácií, ktoré ešte naša vláda vyrokovala, že budú hradené z európskych fondov na pomoc v energokríze a súvisia s týmto rokom, započítali ako výdavok. A to, že budú hradené z eurofondov, zase odpočítajú z výdavkov až v budúcom roku. Inými slovami, schodok verejných financií bude na mínus šiestich percentách za rok 2023 a to, čo plánujú urobiť v roku 2024, nebude konsolidácia, ale práveže ešte väčšie plytvanie na úrovni 6,5 %, čo keď bude skúmať Eurostat, takže určite bude žiadať Slovensko o nápravu," uviedol Jakab.



Podľa Jakaba je rozpočet zostavený v rozpore s bežnou praxou, pretože obsahuje príjmy, ktoré ešte nie sú schválené. Hovoril pritom o balíku konsolidačných opatrení, ktoré vláda navrhla v súhrnnom zákone známom ako Lex konsolidácia. "Nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ale štátny rozpočet už s ním počíta, čo je minimálne neobvyklé a v rozpore s bežnou praxou, že do rozpočtu napočítate niečo, čo ešte neexistuje," prízvukoval Jakab.



Hnutie Slovensko tiež kritizovalo, že štát sa chystá zvýšiť počet štátnych zamestnancov, čo je podľa Jakaba v príkrom rozpore s konsolidáciou a len zvýši výdavky štátu, rovnako ako zriadenie nového ministerstva za 100 miliónov eur. Ďalším problémom podľa hnutia je, že v rozpočte absentujú výdavkové limity, ktoré súvisia s Plánom obnovy a odolnosti, čo namieta aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ako ďalej uviedol Jakab, Slovensko tak môže prísť o stovky miliónov eur.



Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič hovoril o rozpočte ako o rozvrate verejných financií. "Priemerný deficit za našich vlád, v čase mimoriadne veľkých kríz od roku 2020, bol v priemere 4,13 miliardy eur. Ficova vláda si schválila nárast deficitu na nasledujúce tri roky o 97 % väčší," dodal Matovič.