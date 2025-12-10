< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko podáva návrh na mimoriadnu schôdzu k energopomoci
Hnutie podľa poslanca a člena finančného výboru Júliusa Jakaba neočakáva, že koalícia umožní otvorenie schôdze.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko s podporou ďalších opozičných strán vyzbieralo potrebných viac ako 30 podpisov poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Jej jedinou témou majú byť nedostatky novej energopomoci a možnosti, ako tieto chyby riešiť. Informovali o tom v stredu na tlačovej konferencii v parlamente predstavitelia hnutia.
„Oslovili sme všetky opozičné strany. Podpisy nám dodali poslanci za PS a poslanci za KDH. Máme vyzbieraných 39 podpisov,“ priblížil predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš s tým, že návrh podávajú hneď v stredu. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) musí takúto mimoriadnu schôdzu zvolať do siedmich dní. Keďže však opozícia nemá v parlamente väčšinu, snemovňa nemusí schváliť program schôdze.
„Sme veľmi zvedaví, ako sa zachovajú vládni poslanci pri schvaľovaní programu tejto mimoriadnej schôdze, či budú opäť zbabelci a vytiahnu karty a budú sa tváriť, že nie sú v práci, alebo budeme mať serióznu debatu na pôde parlamentu, tam, kde by sme to mali mať,“ konštatoval Šipoš.
„Budeme bod po bode vysvetľovať ministerke hospodárstva Denise Sakovej (Hlas-SD), kde sú diery, kde sú nedostatky, kde to treba opraviť, kde to nesedí a budeme sa jej pýtať, či je spravodlivé, že na Slovensku energopomoc majú bohatí poslanci koalície, bohatí ľudia a tí, ktorí by to mali mať, to nemajú,“ doplnil.
Hnutie podľa poslanca a člena finančného výboru Júliusa Jakaba neočakáva, že koalícia umožní otvorenie schôdze. Poukazovanie na problémy však považuje za povinnosť opozície. „Vyzývame vládu, aby celú energopomoc upravila, aby najlepšie z nášho pohľadu priniesla absolútne nové riešenie. Nie opravovať to, čo už pokazila, pretože to sa opraviť nedá,“ vyhlásil. Dokazuje to podľa neho aj v stredu prijaté novelizované nariadenie vlády, ktoré nerieši žiadny zo zásadných problémov energopomoci.
