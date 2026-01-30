< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko: Porovnávač cien potravín je drahé fiasko
Podľa Jakaba ide o nefunkčný a predražený projekt, ktorý nepriniesol lacnejšie potraviny, no stál daňových poplatníkov stovky tisíc eur.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Porovnávač cien potravín je drahé fiasko, ktoré si prezerá asi len sám minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Uviedol to na tlačovej besede člen finančného parlamentného výboru Július Jakab (Hnutie Slovensko).
Podľa neho ide o nefunkčný a predražený projekt, ktorý nepriniesol lacnejšie potraviny, no stál daňových poplatníkov stovky tisíc eur. „Ľudia na Slovensku toho majú dosť. Pozerajú sa na parlament a vládu, ktorá namiesto riešenia reálnych problémov obyčajných ľudí rieši hlúposti. Sľubovali lacnejšie potraviny a energie, ale výsledkom je len zdražovanie, amnestie zločincom, znižovanie trestov a dvojnásobné platy vládnym činiteľom,“ uviedol Jakab.
Minister financií podľa neho namiesto boja s rastúcimi cenami a daňovými únikmi presadzuje zbytočné projekty. „Keď sa pozrieme na ministra financií, vidíme človeka, ktorý premýšľa len nad tým, ako uvaliť konsolidáciu na ľudí a ako ich ožobračiť. Mnoho ľudí nemá čo do úst a minister rieši potravinový porovnávač,“ povedal Jakab. Ako upozornil, samotné čísla hovoria jasne.
„Podľa najnovších informácií mal porovnávač cien v októbri a novembri v priemere 33 návštev denne. To si tú stránku otvára asi len samotný minister, aby tam bola aspoň nejaká návštevnosť. V praxi je to mŕtvy portál,“ vyhlásil. Jakab pripomenul aj fiasko pri jeho oficiálnej prezentácii: „Keď minister veľkolepo oznamoval rozšírenie porovnávača o ďalšie produkty, stránka nefungovala.“
Kritiku podľa neho potvrdzujú aj odborníci z praxe. „Šéf Slovenskej asociácie moderného obchodu jasne povedal, že vplyv takýchto nástrojov na ceny je buď minimálny, alebo žiadny. My sme to ministrovi hovorili od začiatku. Moja babka má lepší prehľad o cenách ako Kamenického porovnávač za státisíce, ktorý nikto nepoužíva,“ zdôraznil a zároveň upozornil, že znižovanie DPH na základné potraviny neprinieslo sľubovaný efekt.
Podľa neho je porovnávač nastavený úplne chybne. „Na portáli je približne 300 produktov v 15 kategóriách, pričom v bežnom supermarkete sú desaťtisíce položiek. Ak štát tlačí cenu pár sledovaných výrobkov dole, obchodníci si to vykompenzujú na ostatných produktoch. Výsledkom je ešte vyššia inflácia,“ vysvetlil. Za oveľa vážnejší problém považuje masívne daňové úniky.
„Namiesto priznania fiaska idú zamestnanci ministerstva šikanovať reťazce, aby povinne pridávali ďalšie produkty. Bude to stáť viac peňazí a výsledok bude ešte horší,“ dodal.
Oznámil, že opozícia zvolala mimoriadny parlamentný výbor. „Budúci týždeň sa uskutoční mimoriadny finančný výbor, kde budeme od ministra žiadať odpovede na otázky a opatrenia, ktoré ľuďom reálne vrátia peniaze do peňaženiek. Nie zbytočné portály, kam nikto nechodí,“ uzavrel Jakab.
