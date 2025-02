Hnutie Slovensko: Potraviny nezlacneli, od konca roka ešte zdraželi

Bratislava 13. februára (TASR) - Potraviny na Slovensku nezlacneli, ako to tvrdí minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), ale, naopak, od decembra zdraželi. Upozornil na to vo štvrtok poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý kontrolné nákupy ministra Takáča od decembra 2024 označil za klamstvo.



Na vývoj cien potravín v rovnakom obchode, ako nakupoval minister, sa opakovane pozrel aj poslanec. "Bol som tam v decembri, bol som tam v januári, bol som tam niekoľkokrát vo februári, aby som sa pozrel na ten vývoj cien v tom istom obchode, tých istých potravín, ktoré si vybral minister Takáč v decembri. Výsledok je taký, že to Takáčove zlacnenie vôbec nie je zlacnenie a jeho potraviny v tom istom obchode, tie isté potraviny, dokonca zdraželi oproti decembru, keď tam bol prvýkrát," priblížil Jakab.



Spresnil, že tie isté potraviny pri jeho nákupe stáli v rovnakom obchode v prvej polovici januára 72 eur, na konci januára 73 eur a v súčasnosti za ne zaplatil 76 eur. "Skutočnosť je taká, že keď sa budete držať toho istého nákupu, toho istého košíka ministra Takáča z decembra, dnes zaň zaplatíte dokonca viac, aj po zníženej DPH na základné potraviny, aj keď tých základných potravín je plný košík, zaplatíte viac ako v decembri," podotkol poslanec.



Podľa Jakaba šéf agrorezortu pri nákupoch podvádzal. "On si jednoducho v čase pomenil metodiku, aby mu to vychádzalo lacnejšie, začal nakupovať úplne iné produkty, začal zrazu nakupovať niečo v zľave, presne čo mu vychádzalo, si v tom košíku pomenil, aby mohol tento podvod spáchať," zhodnotil poslanec.



Takáč začiatkom februára informoval o tom, že potravinová inflácia v decembri 2024 dosiahla 2,4 %. Ceny potravín podľa ministra klesli v medziročnom i medzimesačnom porovnaní. Podľa jeho slov vlani v decembri osobne kontroloval ceny potravín v obchodnom reťazci, pričom nakúpil základné potraviny za 75 eur. Začiatkom januára ho rovnaký nákup stál 70 eur a 31. januára to bolo 63,35 eura.











UPOZORNENIE:



TASR sa pokúsi získať reakciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



TASR ponúka k správe zvukový záznam.











cav ryb