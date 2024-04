Hnutie Slovensko: Potraviny sú v SR drahšie ako v Poľsku

Bratislava 3. apríla (TASR) - Slováci platia v súčasnosti za základné potraviny výrazne viac ako Poliaci. Aktuálna vláda tak neplní predvolebné sľuby o ich zlacnení. Upozornili na to v stredu predstavitelia opozičného hnutia Slovensko. Odvolali sa na nákup rovnakého súboru potravín, ktoré zaobstarali v utorok (2.4.) v predajni rovnakého obchodného reťazca na Slovensku a v Poľsku. Rozdiel medzi výslednými sumami bol 50 %.



Predstavitelia súčasnej vlády sa podľa hnutia ešte pred minuloročnými parlamentnými voľbami sťažovali na vysoké ceny potravín na Slovensku oproti iným krajinám a sľubovali ich zlacnenie. "V skutočnosti však neurobili absolútne nič pre to, aby zlacneli potraviny na Slovensku. Dokonca za päť mesiacov ich vlády narástli ceny potravín dvojnásobne oproti inflácii," vyhlásil na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Július Jakab.



Aby porovnali aktuálne ceny, vybrali sa Jakab a jeho poslanecký kolega Michal Šipoš s ich asistentmi v utorok na "veľkonočný" nákup potravín na Slovensku a v Poľsku, ktorý sa skladal z 39 rovnakých položiek. "To, čo Slovák nakúpi v slovenskom obchode za 75 eur, to isté môže nakúpiť v Poľsku za 50 eur, presne tie isté druhy potravín," vyčíslil Jakab. Slováci tak podľa neho priplácajú 50 % kvôli "neschopnej vláde".



V tejto súvislosti pripomenul analýzu Ministerstva financií (MF) SR o vývoji cien potravín na Slovensku, o ktorej nedávno rokovala vláda. "Vyplýva z nej, že vývoj neodôvodňuje cenovú reguláciu a realizáciu opatrení na podporu cenovej stability a dostupnosť základných potravín považujú za dostatočnú. Všetko je v poriadku, ceny sú úplne v poriadku, Slováci nakupujú v poriadku, nič netreba meniť," kritizoval Jakab. Predstavitelia hnutia avizovali, že podobné nákupy budú robiť pravidelne a pripomínať tak vláde nesplnené sľuby.