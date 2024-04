Hnutie Slovensko: Potraviny v SR sú drahšie ako v Poľsku o 39 %

Bratislava 25. apríla (TASR) - Potraviny na Slovensku sú drahšie ako v Poľsku o takmer 40 %. S vysokými cenami energií a pohonných látok vládny kabinet nechce nič robiť napriek predvolebným sľubom. Uviedli to predstavitelia opozičného hnutia Slovensko pri hodnotení polročného pôsobenia vlády Roberta Fica (Smer-SD).



"Ministri vlády hlasovali na vláde za to, že s cenami potravín napriek tomu, že sú drahšie ako v Poľsku o 39 %, netreba robiť nič. S cenami energií nespravili vôbec nič a v budúcom roku ich nechcú dotovať vôbec. Aj ceny pohonných hmôt Fico kritizoval. Teraz sú ešte vyššie a nerobí s tým vôbec nič. To všetko je v priamom rozpore so sľubmi pred voľbami," povedal predseda hnutia Slovensko Igor Matovič.



Poľnohospodári sa podľa člena Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rastislava Krátkeho dostali do najhoršej situácie, v akej kedy boli. "Minister pôdohospodárstva však ich problém neriešil. Zákon, ktorý by mal pomôcť poľnohospodárom, ide do NR SR neskoro," podčiarkol Krátky.



"Vláda zhoršila ratingy Slovenska, snažila sa oklamať Európsku komisiu zámernou chybou v rozpočte, zdvíha dane a poplatky a ukrajuje sociálne benefity ľuďom. Zriadili nové ministerstvo, zvýšili si platy a peniaze vyťahujú ľuďom z peňaženiek," dodal člen finančného výboru parlamentu Július Jakab.