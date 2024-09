Hnutie Slovensko predloží novelu na zrušenie zvýšenia platov ministrov

Bratislava 23. septembra (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko predkladá novelu, ktorá zruší tohtoročné zvýšenie platov členov vlády, v roku, keď pre ostatných občanov SR pripravili ministri v rámci konsolidácie zvyšovanie daní a poplatkov. Uviedli to v pondelok na brífingu predstavitelia hnutia.



"V priemere okradnú (ministri) na budúci rok každého občana Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, aký má vek, o 500 eur na osobu. Táto suma krát 5,4 milióna ľudí, tak to je účet konsolidácie 2,7 miliardy eur, čo nám chce Robert Fico (Smer-SD) a jeho banda zobrať," priblížil líder hnutia Slovensko Igor Matovič.



"Preto predkladáme dnes do Národnej rady SR návrh zákona, aby sme im sekli po prstoch. Ak chcú ľudom hovoriť, že sa majú uskromniť, aby si uťahovali opasky, v prvom rade by mali ísť sami príkladom," zdôraznil.



Zároveň sa predloženým zákonom podľa neho aj mení systém, aby premiér a ministri sami nemohli rozhodovať o svojich platových náležitostiach. "Presúvame týmto návrhom novely otázku platov na Národnú radu SR, aby sa nám do budúcnosti niečo také už nemohlo stať," dodal Matovič.