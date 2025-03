Hnutie Slovensko predstavilo vlastné opatrenia, ako chrániť farmárov

Bratislava 28. marca (TASR) - Hnutie Slovensko kritizuje ústredný krízový štáb, že neprijal ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia slintačky a krívačky. V piatok preto predstavili vlastné opatrenia, ako chrániť farmárov. Na tlačovej konferencii o tom informoval opozičný poslanec Rastislav Krátky (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).



„Minister Takáč hovoril o lehote 14 dní, ktorú potrebujeme trikrát odpočítať, čiže 3 krát 14 dní potrebuje prejsť, aby sme s určitou dávkou optimizmu konštatovali, že situácia je taká, že sme von z najhoršieho. Ústredný krízový štáb je v druhom dni odpočítavania tejto lehoty a oni už nemajú žiadne opatrenia,“ uviedol Krátky.



Jedným z opatrení, ktoré navrhlo hnutie Slovensko, je zlepšenie informovanosti. „Celá kríza bola poznačená na začiatku zlyhávaním vlády, najmä v komunikácii,“ skonštatoval Krátky. Hnutie tiež medzi opatreniami na ochranu farmárov navrhlo zvýšiť odchyt túlavých psov, obmedziť prepravu koní či diskutovať o dezinfekcii kuriérskych služieb, ktoré pracujú v ochorením zasiahnutých oblastiach.



Podľa hnutia Slovensko sa treba zamerať aj na opravu a zabezpečenie oplotení či na kontrolu inzerátov na zvieratá a nespracované produkty. „Podporiť dezinfekčné brány, o tom sa často hovorí a už to minister reflektuje, ale stále tam máme rezervy,“ uviedol ďalej poslanec s tým, že hnutie navrhuje sprístupniť metodiku prevencie a vytvoriť online manuál na rozpoznanie ochorenia. Dodal, že hnutím navrhované opatrenia odovzdali krízovému štábu.



„Vyzývam ústredný krízový štáb, aby pracoval na 100 percent, aby ďalej zasadal a vychytával muchy, pretože nie je to tak, že máme všetky opatrenia, ktoré potrebujeme. Ešte je veľká rezerva a treba ďalej pracovať a podporovať našich farmárov, aby sa k nim tá choroba nedostala," uzavrel Krátky.