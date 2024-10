Hnutie Slovensko: Rezort pôdohospodárstva pre akreditáciu PPA mlčí

Bratislava 8. októbra (TASR) - Opozícia sa v utorok pokúsila otvoriť Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k akreditácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Koaliční poslanci výbor znefunkčnili. Prítomní štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Vnuk, generálny riaditeľ PPA Marek Čepko a ani predseda pôdohospodárskeho výboru Rudolf Huliak (nominant SNS) sa k téme nevyjadrili ani slovom. Pred novinárov sa odmietli postaviť, ukrývali sa na výbore a odišli bez slova. Akreditácia PPA pritom končí už o týždeň, teda 15. októbra. Uviedlo to opozičné hnutie Slovensko.



"Najľahšie predsa bolo, keď už sa nechceli rozprávať s opozíciou, po výbore ubezpečiť verejnosť, že akreditácia bude naďalej platná a Európska komisia (EK) voči tomu nemá výhrady," povedal člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rastislav Krátky (hnutie Slovensko).



Poberatelia dotácií v agrorezorte majú podľa neho oprávnené obavy, pretože naposledy stratila PPA akreditáciu práve pre kauzu Dobytkár. Išlo o obrovskú kauzu oligarchov z pozadia SNS a Smeru, ktorá sa týkala úplatkov rádovo v miliónoch eur za zneužívanie systému dotácií v PPA. Konanie tejto vlády vzbudzuje naďalej obavy, pretože novelou Trestného zákona naštrbila dôveru EK, ktorá podrobne sleduje dianie na Slovensku a poskytuje prostriedky aj pre slovenských farmárov.



Poznamenal, že NR SR v lete musela expresne schváliť novelu novely Trestného zákona práve pre požiadavky EK, ktorá mala výhrady k jej úprave a mala oprávnené obavy, že európske peniaze nie sú v SR v bezpečí. Akreditácia PPA je nový moment, keď agrorezort musí preukázať, že peniaze určené pre MPRV poskytuje transparentne, a že antikorupčné mechanizmy fungujú. To, že sedem dní pred koncom akreditácie PPA nepočuť informácie o jej predĺženej platnosti vzbudzuje oprávnené otázky.



"Má minister (pôdohospodárstva) Richard Takáč (Smer-SD) problém obhájiť procesy na PPA voči EK a hrozí, že príde o európske peniaze? Ak by tomu tak bolo, tak hrozí, že v štátnom rozpočte sa objaví diera, ktorá by potenciálne zhltla stovky miliónov eur. Pretože európske peniaze by štát musel vyplácať zo svojho," zdôraznil Krátky.



Vláda na to podľa hnutia nemá finančné prostriedky a musela by priniesť ďalší konsolidačný balíček. "V tak závažnej téme nemajú čo poslanci obštruovať výbor. Je v záujme širokej verejnosti vedieť, či akreditáciu PPA akceptuje EK a bude nám naďalej preplácať tieto prostriedky," dodal Krátky.