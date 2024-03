Hnutie Slovensko: SR je v cenách potravín najhoršia spomedzi krajín V4

Bratislava 20. marca (TASR) - Za päť mesiacov vlády Roberta Fica (Smer-SD) sa zvýšili ceny potravín dvojnásobne oproti nárastu inflácie. Vyhlásilo to v stredu hnutie Slovensko s tým, že z analýzy, ktorú si súčasná vláda nechala vypracovať, vyplýva, že Slovensko je v cenách potravín najhoršie spomedzi všetkých krajín V4. Informoval o tom hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.



"Z analýzy vlády vyplýva, že na Slovensku si kupujeme potraviny o 39 % drahšie ako v Poľsku. Pokiaľ ide konkrétne o chlieb, tak na Slovensku zaň platíme o 64 % viac ako v Českej republike a o 44 % viac ako v Maďarsku," uviedol poslanec hnutia Július Jakab.



Hnutie Slovensko ďalej pripomenulo, že vláda na svojom rokovaní povedala, že nie je dôvod na cenovú reguláciu potravín a realizáciu opatrení na podporu cenovej stability a dostupnosti základných potravín považuje vláda za dostatočnú.



"To, že na Slovensku platíme o 39 % viac ako Poliaci za potraviny a že si Česi môžu za priemernú mzdu kúpiť dvakrát viac chleba ako ľudia na Slovensku, považuje vláda Roberta Fica za niečo, čo je v poriadku. Sami sebe zdvihli platy o 5000 eur, ale ľudí nechajú nakupovať drahšie potraviny ako v susedných krajinách. To je ich sociálna politika pre ľudí," doplnil Jakab.



Hnutie Slovensko upozornilo, že navrhlo riešenie, aby veľké reťazce nesmeli predávať konkrétne potraviny drahšie ako v Rakúsku, Poľsku či Českej republike, no súčasná vláda to podľa nich nerieši. "Napriek deklarácii vlády, že budú riešiť zákony pre ľudí, doteraz nepredložili nič na stabilizáciu a zníženie cien potravín," uviedlo hnutie Slovensko.