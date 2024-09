Hnutie Slovensko: Štát získa od rodiny 570 eur ročne, a to len na DPH

Bratislava 17. septembra (TASR) - Hnutie Slovensko kritizuje zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 %. Štát tak zinkasuje od priemernej rodiny za celý rok 570 eur, a to len na DPH. Uviedol to v utorok poslanec Národnej rady (NR) SR a líder opozičného hnutia Igor Matovič na tlačovej konferencii.



"Zavádzajú novú daň z finančných transakcií, ktorá sa bude týkať len firiem a živnostníkov. Nepovedali však, že takmer tretinu tejto dane plánujú vybrať z toho, že živnostníci a firmy pošlú mzdu svojim zamestnancom. Dá sa teda povedať, že daň z finančných transakcií bude mať dopad aj na obyčajných ľudí," uviedol Matovič.



Taktiež kritizoval to, že dve percentá budú môcť dostať rodičia, ako aj neziskový sektor. "Plánujú rodičom pracujúcich detí vziať možnosť získať rodičovský dôchodok, ktorý mal budúci rok dosiahnuť sumu približne 320 miliónov eur," dodal.



Taktiež poukázal na to, že ak dnes matka s minimálnou mzdou a jedným dieťaťom dostávala daňový bonus vo výške 140 eur, po novom bude podľa Matoviča dostávať 100 eur. Na deti od 15 rokov bude daňový bonus vo výške 50 eur, namiesto 140 eur. Podotkol, že na deti nad 18 rokov sa tento bonus ruší úplne.



Vládna koalícia sa dohodla na balíku opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby DPH na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na päť %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu. Informoval o tom v utorok premiér a predseda najsilnejšej vládnej strany Smer-SD Robert Fico za účasti ostatných koaličných partnerov.