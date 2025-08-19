< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko: Stavebné povolenie pre baterkáreň má byť neplatné
Fabrika nespĺňa zákonné limity a projekt nepopisuje technológie, akými by mali byť tieto limity dosiahnuté, tvrdí hnutie.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Stavebné povolenie na výstavbu baterkárne v Šuranoch by malo byť neplatné. Fabrika nespĺňa zákonné limity a projekt nepopisuje technológie, akými by mali byť tieto limity dosiahnuté. Uviedli to v utorok na tlačovej konferencii poslanci opozičného hnutia Slovensko, ktorí v tejto súvislosti podávajú trestné oznámenie.
„Úplne obišli zákon o vplyvoch na životné prostredie. To má fatálne dôsledky pre životy a zdravie ľudí. Tam to nie je len o životnom prostredí, opäť hovoríme o zdraví ľudí v tom regióne. Čiže obišli zákonné procesy a dostali povolenie na výstavbu. Absolútne smiešne rozhodnutie,“ skonštatoval Rastislav Krátky z hnutia. Celé stavebné povolenie by malo byť podľa neho neplatné aj vzhľadom na to, že existujú nové skutočnosti v samotnom posúdení vplyvov na životné prostredie.
Opozičný poslanec skritizoval postup Okresného úradu v Nových Zámkoch, ktorý rozhodnutie vydal. Ten podľa Krátkeho konal bez potrebných informácií a nemal podklady, na základe ktorých by dané rozhodnutie mohol vydať.
„Čiže manipulácia s projektami, predimenzovaná je tá realita oproti tomu, čo deklarujú na posudzovaní u ministra životného prostredia. To ani nie je ukončené a oni už majú stavebné povolenie. Vidím v tom trestnú rovinu, preto podám trestné oznámenie, kde vidím skutkovú podstatu poškodzovania životného prostredia vo veľkom rozsahu, v závažnej veci a v štádiu pokusu o trestný čin,“ dodal Krátky.
Na nelegálnosť postupov upozornil aj Júliu Jakab z hnutia Slovensko. Uviedol, že hnutie nie je proti investíciám na Slovensku, avšak súčasná vláda podľa neho nekoná v súlade so zákonom.
