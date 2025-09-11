< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko: Rezort dopravy si kupuje predražené lietadlo
Ku kritike sa pridal aj Mikulec, ktorý vyzval Úrad pre verejné obstarávanie, aby sa pozrel na súťaž v rámci nákupu tohto lietadla.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - V čase konsolidácie, keď by mala vláda šetriť na sebe, kúpilo Ministerstvo dopravy (MD) kalibračné lietadlo za 13,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vo štvrtok to na tlačovej konferencii uviedli opoziční poslanci Július Jakab a Roman Mikulec (obaja Hnutie Slovensko) s tým, že ide o predražené a zbytočné lietadlo, ktoré Slovensko nepotrebuje.
„Letové prevádzkové služby (LPS) SR, ktoré sú 100-percentným štátnym podnikom a patria pod Ministerstvo dopravy hovoria, že cena 13,5 milióna eur je úplne v pohode, že to je primerané a že sa im to zdá dokonca, že super cena,“ povedal Jakab.
Lietadlo typu Beechracft Air 350i bolo podľa neho inzerované v prepočte za 4,36 milióna eur, pričom Slovensko ho kúpilo za 13,5 milióna eur a rozdiel je takmer desať miliónov eur. Jakab ďalej priblížil, že jeho interiér obsahuje kožené sedačky, mahagónové drevo, elektricky ovládané opierky či bar, teda luxus, ktorý LPS na tento účel nepotrebujú.
Ku kritike sa pridal aj Mikulec, ktorý vyzval Úrad pre verejné obstarávanie, aby sa pozrel na súťaž v rámci nákupu tohto lietadla. Rovnako vyzval aj ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby zastavil nákup takýchto predražených lietadiel a štát nenakupoval zbytočne predraženú techniku. „Vyzývam aj ministra Kamenického, aby zasiahol, aby tu nesťahoval len občanov Slovenskej republiky z kože, ale aby naplnil tie svoje sľuby, ktoré rozprával včera (10. 9.), keď obhajoval konsolidačný balíček, že ministerstvá a teda štát začne šetriť aj sám na sebe,“ dodal Mikulec.
Nové lietadlo by malo podľa LPS nahradiť takmer 40-ročné kalibračné lietadlo L-410, pričom priniesť má vyššiu bezpečnosť a efektívnejšiu prevádzku. S prípravou obstarávania začal štátny podnik ešte v roku 2023 z dôvodu, že doterajšie kalibračné lietadlo už nebolo možné ďalej prevádzkovať bez primerane vysokých nákladov na jeho údržbu.
„Letové prevádzkové služby (LPS) SR, ktoré sú 100-percentným štátnym podnikom a patria pod Ministerstvo dopravy hovoria, že cena 13,5 milióna eur je úplne v pohode, že to je primerané a že sa im to zdá dokonca, že super cena,“ povedal Jakab.
Lietadlo typu Beechracft Air 350i bolo podľa neho inzerované v prepočte za 4,36 milióna eur, pričom Slovensko ho kúpilo za 13,5 milióna eur a rozdiel je takmer desať miliónov eur. Jakab ďalej priblížil, že jeho interiér obsahuje kožené sedačky, mahagónové drevo, elektricky ovládané opierky či bar, teda luxus, ktorý LPS na tento účel nepotrebujú.
Ku kritike sa pridal aj Mikulec, ktorý vyzval Úrad pre verejné obstarávanie, aby sa pozrel na súťaž v rámci nákupu tohto lietadla. Rovnako vyzval aj ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby zastavil nákup takýchto predražených lietadiel a štát nenakupoval zbytočne predraženú techniku. „Vyzývam aj ministra Kamenického, aby zasiahol, aby tu nesťahoval len občanov Slovenskej republiky z kože, ale aby naplnil tie svoje sľuby, ktoré rozprával včera (10. 9.), keď obhajoval konsolidačný balíček, že ministerstvá a teda štát začne šetriť aj sám na sebe,“ dodal Mikulec.
Nové lietadlo by malo podľa LPS nahradiť takmer 40-ročné kalibračné lietadlo L-410, pričom priniesť má vyššiu bezpečnosť a efektívnejšiu prevádzku. S prípravou obstarávania začal štátny podnik ešte v roku 2023 z dôvodu, že doterajšie kalibračné lietadlo už nebolo možné ďalej prevádzkovať bez primerane vysokých nákladov na jeho údržbu.