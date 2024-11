Hnutie Slovensko: V SR je nákup potravín o 49 % drahší ako v Poľsku

Bratislava 6. novembra (TASR) - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) rezignovala na predvolebné sľuby o lacnejších potravinách, pretože ich ceny sú v SR stále výrazne vyššie ako napríklad v susednom Poľsku. Uviedli to na brífingu predstavitelia opozičného hnutia Slovensko, ktorí opäť vykonali identický nákup v Poľsku a v SR. V Poľsku podľa nich nákup vybraných potravín stál v tomto čase 51 eur, kým v SR za identický nákup zaplatili 76 eur, teda o 49 % viac.



"Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) nespôsobí zlacnenie, len daruje stovky miliónov eur obchodným reťazcom. Na znížení cien to spotrebiteľ nepocíti," priblížil poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko Július Jakab.



Konsolidačné opatrenia, ktoré súčasná vláda zavádza od budúceho roka, ako je zvýšenie DPH či tzv. transakčná daň, podľa Jakabových slov postihnú všetky firmy pracujúce s potravinami, a to reťazce, dopravcov, aj producentov potravín. "Preto sa očakáva na budúci rok najvyššia inflácia spomedzi všetkých európskych krajín práve na Slovensku. Najvyššia inflácia sa dotkne práve potravín. Takže to, že DPH pri pár základných potravinách klesne z 10 % na 5 % nespôsobí nič a potraviny budú naďalej dražieť," dodal Jakab.



Od roku 2025 pri balíku základných potravín DPH klesne z desaťpercentnej sadzby na päťpercentnú. DPH na potraviny, ktoré sú doteraz zaradené v 20-percentnej sadzbe, sa zníži na 19 %.