Hnutie Slovensko: Vedúci úradu vlády získal vlani odmeny 32.000 eur

Bratislava 24. februára (TASR) - Zmena zákona o štátnej službe zrušila ustanovenie o maximálnej výške odmien zamestnancov a umožnila tak vládnym predstaviteľom získať neobmedzené odmeny. Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra tak mohol, okrem iných, získať odmeny vo výške 32.347 eur za druhý polrok 2024 od platnosti novely spomínaného zákona. Upozornilo na to v pondelok opozičné hnutie Slovensko, ktoré v tejto súvislosti kritizuje súčasnú vládu a jej predsedu Roberta Fica (Smer-SD).



"Dovtedy zákon hovoril totiž, že ročná odmena môže byť maximálne vo výške 20 percent ročného príjmu. To bola maximálna odmena aj pre šéfa úradu vlády, aj pre štátnych tajomníkov. Ale oni to jednoducho zakamuflovanou vetou v minulom roku počas najťažších konsolidácií, ktoré doteraz trvajú a budú trvať ďalšie roky, zmenili. Ľuďom nedali nič, ošklbali ich a sebe dali neobmedzené papalášske odmeny," povedal opozičný poslanec Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



Vedúci úradu vlády tak podľa neho vlani dostával popri mesačnom plate 6044 eur odmeny v porovnateľnej výške od platnosti uvedenej novely. Jeho mesačný príjem tak mohol byť podľa Jakaba približne 12.500 eur, čo ho postavilo do pozície najlepšie plateného úradníka.



Hnutie Slovensko kritizuje súčasnú vládu za opatrenia, ktoré podľa opozičných poslancov oberajú bežných ľudí o peniaze a vládnym predstaviteľom umožňujú zvyšovať si svoje príjmy. Opozičné hnutie v tejto súvislosti pripomenulo zvýšenie príjmov ministrov o 5000 eur mesačne a schválenú doživotnú rentu premiéra.



"Vláda na ľudí uvalila dve konsolidácie za 4,2 miliardy eur. Každý jeden občan musí zo svojej peňaženky dať 800 eur ročne, každý jeden rok pre súčasnú vládu. A nehanbia sa hovoriť ešte aj o tretej konsolidácii, ktorú chystajú, a ktorú sa snažia uvaliť na ľudí. Ľuďom zvýšili poplatky, odvody, znížili príspevok do druhého piliera, zvýšili dane, zobrali rodičovský príspevok a deťom znížili daňový bonus," dodal Jakab.