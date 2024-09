Hnutie Slovensko: Vicepremiér Kmec hovorí o zastavení financií z EÚ

Bratislava 11. septembra (TASR) - Podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD) v stredu potvrdil, že Slovensko malo pozastavenú štvrtú platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Predstavitelia vlády by preto mali okamžite v Bruseli rokovať o platbách z plánu obnovy tak, aby krajina neprišla ani o jediné euro, uviedlo opozičné hnutie Slovensko. Kmec po rokovaní vlády uviedol, že by sa ešte mali uskutočniť expertné rokovania týkajúce sa novelizácie Trestného zákona.



"Je nezodpovedné, keď vláda klame a ohrozuje ekonomické záujmy všetkých obyvateľov Slovenska. Nebudú peniaze na cesty, diaľnice, školy, škôlky, železnice, vodozádržné opatrenia," upozornila poslankyňa z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Veronika Remišová.



Financie z plánu obnovy majú pomôcť aj rezortom, ktoré priamo môžu zlepšiť situácie v obciach a mestách. Člen výboru pre životné prostredie a pôdohospodárstvo Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ) upozornil, že počasie nielen na Slovensku sa mení s klimatickou zmenou aj činnosťou človeka a Ministerstvo životného prostredia SR zvoláva krízový štáb pre blížiace sa výdatné dažde a možné záplavy.



"Vyzývam ministerstvo životného prostredia, aby pomohlo samosprávam a spolupracovalo s nimi. Peniaze z Plánu obnovy a odolnosti SR sú aj na vodozádržné opatrenia, takže ministerstvo a vláda ohrozujú svojou činnosťou aj samosprávy a ľudí - vyčerpalo sa len 12 miliónov eur na tento účel z celkového balíka 176 miliónov eur," priblížil Krátky.



Kmec v stredu uviedol, že štvrtá žiadosť o platbu z plánu obnovy by napriek aktuálnym rokovaniam mohla byť vyplatená v najbližších týždňoch. "Môžem potvrdiť, že Európska komisia (EK) má ešte otvorené otázky týkajúce sa novelizácie Trestného zákona. Komisia si po letnej prestávke vyhodnotila aj výrok Ústavného súdu SR," spresnil.



Problematická je podľa neho otázka textu novelizácie Trestného zákona, ktorá sa týka ochrany finančných záujmov EÚ. K úprave by podľa Kmeca malo dôjsť na septembrovej schôdzi.



Taktiež sú otvorené aj detaily vo veci premlčacích lehôt, ktoré by mali byť ešte harmonizovanejšie s požiadavkami EK. "Tieto detaily budú predmetom expertných rokovaní, ale sme na dobrej ceste, aby sa otázka novelizácie Trestného zákona vyriešila do podoby, aby sme dostali platbu zo štvrtej žiadosti a následne aby sme mohli pristúpiť aj k revízii plánu obnovy v míľnikoch a cieľoch, ktoré sú nerealizovateľné," objasnil Kmec.