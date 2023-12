Hnutie Slovensko: Vláda ide zobrať ľuďom 1,3 miliardy eur ročne

Bratislava 4. decembra (TASR) - Vláda ide podľa hnutia Slovensko zobrať ľuďom 1,3 miliardy eur ročne prostredníctvom zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to v pondelok líder hnutia Igor Matovič (Slovensko, Za ľudí, KÚ) s tým, že všetci zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby na zdravotných odvodoch prídu o 399 miliónov eur.



"V druhom pilieri dôchodkového sporenia im štát vezme 365 miliónov eur. Štátnym zamestnancom, napríklad učiteľom, vláda Roberta Fica (Smer-SD) vezme 150 miliónov eur tým, že nebudú valorizované ich platy. Spotrebnú daň z cigariet a alkoholu tiež zaplatia ľudia, čo bude 124 miliónov eur," dodal Matovič s tým, že podnikatelia, ktorí majú stratu, prídu ešte o 107 miliónov eur.



Zamestnanci podľa neho taktiež prídu o jeden deň voľna, a teda o 59 miliónov eur. Taktiež skritizoval rozhodnutie vlády zobrať rozpočtu RTVS 55 miliónov eur, ako aj drahšie poplatky za benzín a naftu.



"Vláda v nasledujúcom roku berie ľuďom 1,3 miliardy eur, čo je na štvorčlennú rodinu mínus 1000 eur. Toto nie je plnenie predvolebných sľubov, ale presný opak. Je to antisociálny rozpočet, ktorý obyčajným ľuďom berie," uzavrel Matovič.



Zníženie odvodu do druhého dôchodkového piliera zo súčasných 5,5 % na 4 % bude zatiaľ trvalé. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) po pondelkovom rokovaní vlády na brífingu pri predstavovaní konsolidačných opatrení.