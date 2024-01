Hnutie Slovensko: Vláda klamala ľudí, že zníži deficit, ten bude vyšší

Bratislava 16. januára (TASR) - Vláda podľa hnutia Slovensko oklamala ľudí, že deficit rozpočtu verejnej správy SR sa tento rok zníži zo 6,5 % na 6 % hrubého domáceho produktu (HDP), ten sa však navýši. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol líder hnutia Igor Matovič s poslancami Národnej rady SR za hnutie Slovensko Júliusom Jakabom a Rastislavom Krátkym.



Hnutie tak reagovalo na stanovisko Európskej komisie (EK), podľa ktorého sa deficit rozpočtu verejnej správy SR tento rok zvýši na 6,3 % z vlaňajších 6,1 %. "Vedome oklamali Európsku komisiu a Slovensko si, bohužiaľ, za to bude musieť zrejme zaslúžiť trest z Európskej komisie, lebo také sú pravidlá. Doplatia na to znovu len obyčajní ľudia," uviedol Matovič.



Podľa Jakaba EK hovorí, že slovenská vláda ide viac plytvať, ako šetriť. "To akože šetrenie si odnesú hlavne ľudia. Viac ako 900 zvýšených poplatkov, zvýšené zdravotné odvody, zvýšené daňové zaťaženie či obmedzenie druhého piliera. A to je ďalšia vec, na ktorú upozorňuje EK, že práve tým, že ohrozujú druhý pilier, ohrozujú celý dôchodkový systém na Slovensku," dodal.



Komisia v utorok zverejnila stanovisko k návrhu rozpočtového plánu Slovenska na tento rok. Okrem iného v ňom konštatuje, že Slovensko nedodržalo stanovený postup, ktorý predpokladá vydanie stanoviska EK pred samotným schválením rozpočtu.