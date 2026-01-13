< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko: Vláda pomáha Slovalcu, no končia aj ďalšie fabriky
Hlinikáreň Slovalco pritom podľa hnutia v minulosti dosahovala výrazné zisky, rekordný mal byť pritom rok 2022.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Hnutie Slovensko považuje za nepochopiteľné, že vláda SR chce venovať mimoriadnu pomoc hlinikárni Slovalco, kým po celom Slovensku končia a ľudí prepúšťajú i ďalšie fabriky. V reakcii na utorňajšie vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) to za Hnutie Slovensko uviedol poslanec Národnej rady SR Július Jakab.
„Robert Fico sa dnes správa, akoby na Slovensku existovalo len Slovalco. Pritom fabriky končia v Martine, v Prešove, v Košiciach aj v ďalších regiónoch a tisícky ľudí prichádzajú o prácu,“ skonštatoval Jakab.
Kým vláda podľa hnutia venuje pozornosť hlinikárni v Žiari nad Hronom, pomocnú ruku nepodáva ďalším podnikom, ktoré v rôznych kútoch Slovenska prepúšťajú stovky ľudí. „Z Martina odišlo Ecco Slovakia so 650 zamestnancami, spoločnosť DS Smith Turpak Obaly po viac ako 100 rokoch oznámila odchod a o prácu príde približne 250 ľudí. Neografia po 150 rokoch zatvára prevádzku,“ dodal Jakab.
Hlinikáreň Slovalco pritom podľa hnutia v minulosti dosahovala výrazné zisky, rekordný mal byť pritom rok 2022. „V roku 2022 Slovalco nevykázalo tržby, ale čistý zisk viac ako 200 miliónov eur,“ priblížil poslanec. Ako dodal, fabrika urobila manažérske rozhodnutie, keď počas energetickej krízy predala vopred nakúpenú elektrinu za vysoké ceny a následne utlmila výrobu.
„Nech sa vláda najskôr opýta, či sú akcionári ochotní vrátiť tieto peniaze späť do Slovalca a znovu naštartovať výrobu. A až potom sa bavme o akejkoľvek štátnej pomoci,“ skonštatoval Jakab.
Premiér v utorok v hlinikárni v Žiari nad Hronom informoval, že so Slovalcom vláda plánuje podpísať memorandum o spolupráci, detaily zatiaľ neprezentoval. V rámci podpory pre energeticky náročné podniky chce presadiť spoločné celoeurópske riešenie. Krajinám Európskej únie (EÚ) a Európskej komisii chce prezentovať návrh spočívajúci v niekoľkoročných prázdninách od systému nákupu emisných povoleniek.
Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalco rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Firma mala pôvodne do 500 zamestnancov, aktuálne tu pracuje približne 180 ľudí, pričom v hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu.
„Robert Fico sa dnes správa, akoby na Slovensku existovalo len Slovalco. Pritom fabriky končia v Martine, v Prešove, v Košiciach aj v ďalších regiónoch a tisícky ľudí prichádzajú o prácu,“ skonštatoval Jakab.
Kým vláda podľa hnutia venuje pozornosť hlinikárni v Žiari nad Hronom, pomocnú ruku nepodáva ďalším podnikom, ktoré v rôznych kútoch Slovenska prepúšťajú stovky ľudí. „Z Martina odišlo Ecco Slovakia so 650 zamestnancami, spoločnosť DS Smith Turpak Obaly po viac ako 100 rokoch oznámila odchod a o prácu príde približne 250 ľudí. Neografia po 150 rokoch zatvára prevádzku,“ dodal Jakab.
Hlinikáreň Slovalco pritom podľa hnutia v minulosti dosahovala výrazné zisky, rekordný mal byť pritom rok 2022. „V roku 2022 Slovalco nevykázalo tržby, ale čistý zisk viac ako 200 miliónov eur,“ priblížil poslanec. Ako dodal, fabrika urobila manažérske rozhodnutie, keď počas energetickej krízy predala vopred nakúpenú elektrinu za vysoké ceny a následne utlmila výrobu.
„Nech sa vláda najskôr opýta, či sú akcionári ochotní vrátiť tieto peniaze späť do Slovalca a znovu naštartovať výrobu. A až potom sa bavme o akejkoľvek štátnej pomoci,“ skonštatoval Jakab.
Premiér v utorok v hlinikárni v Žiari nad Hronom informoval, že so Slovalcom vláda plánuje podpísať memorandum o spolupráci, detaily zatiaľ neprezentoval. V rámci podpory pre energeticky náročné podniky chce presadiť spoločné celoeurópske riešenie. Krajinám Európskej únie (EÚ) a Európskej komisii chce prezentovať návrh spočívajúci v niekoľkoročných prázdninách od systému nákupu emisných povoleniek.
Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalco rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Firma mala pôvodne do 500 zamestnancov, aktuálne tu pracuje približne 180 ľudí, pričom v hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu.