Hnutie Slovensko: Za daňový chaos vlády zaplatia obyvatelia Slovenska

Bratislava 18. septembra (TASR) - Vládna koalícia v utorok (17. 9.) odprezentovala balíček konsolidačných opatrení, ktorý už dnes neplatí. Za tento daňový chaos najviac zaplatia obyvatelia Slovenska. Uviedli to v stredu predstavitelia opozičného hnutia Slovensko.



"Toto je amatérska, chaotická vláda, ktorá privádza Slovensko do krízy a stresuje obyvateľov. Táto vláda sa správa neúctivo k svojim obyvateľom. Blahoželám jej k tomuto chaosu a blahoželám aj ministrovi Kamenickému, ktorý prichystal opatrenia, ktoré spôsobia, že už nebudeme nakupovať o 50 % drahšie ako v Poľsku, ale len o 46 % drahšie," povedal zástupca hnutia Július Jakab.



Súčasná vláda sa pri zavádzaní konsolidačných opatrení podľa predstaviteľov hnutia odvoláva na to, že za zdražovanie môžu predchádzajúce vlády. Deficity hospodárenia štátu v rokoch 2020, 2021 a 2022, keď malo bývalé hnutie OĽANO v správe Ministerstvo financií (MF) SR, mali byť v hodnote 5 miliárd eur, 5,2 miliardy eur a 1,8 miliardy eur. Slovensko malo v tomto období hospodáriť efektívne a na nadpriemernej úrovni v rámci Európskej únie. "Práve, keď už vládol Smer-SD, na konci roka zadlžili krajinu o ďalšiu 1,5 miliardu eur. Deficit tak bol šesť miliárd eur," doplnili predstavitelia hnutia.



Pod súčasnou správou MF koaličnou stranou Smer-SD by mal dosiahnuť deficit 7,3 miliardy eur. K takémuto zvyšovaniu deficitu by malo dôjsť napriek tomu, že súčasná vláda nečelí žiadnym krízam, uviedol líder hnutia Slovensko Igor Matovič.



Ten ďalej kritizuje zvýšenie cien diaľničných známok a plánované zrušenie rodičovského dôchodku, ku ktorým došlo napriek predchádzajúcim vyjadreniam šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý v tom čase tieto zmeny popieral.



"Andrej Danko je lúzrom celej konsolidácie. Schválil, že vláda cez rodičovské dôchodky vezme každému dôchodcovi v priemere 330 eur. Ani jeden kilometer diaľnic nepostavili, ale navzdory svojim sľubom schválil, aby Slováci platili o 50 % viac za diaľničné známky. Chválil sa, že vybavil na vláde zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre ubytovanie na päť percent. Dnes to už neplatí a je to až 23 % DPH," dodal Matovič.