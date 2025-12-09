< sekcia Ekonomika
Hnutie Slovensko začalo zber podpisov na schôdzu k energopomoci
Podľa Hnutia Slovensko je systém energopomoci po viac ako dvoch rokoch príprav úplne zbabraný.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko oslovilo všetky opozičné strany a začalo so zberom podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k nastaveniu energopomoci. Hnutie Slovensko zároveň vyzýva ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby po posledných udalostiach spojených s chaotickým nastavením energopomoci vyvodila politickú zodpovednosť a odstúpila zo svojej funkcie. Energopomoc kritizuje aj opozičná Sloboda a solidarita (SaS).
Podľa Hnutia Slovensko je systém energopomoci po viac ako dvoch rokoch príprav úplne zbabraný. Poslancom denne prichádzajú správy od občanov, ktorí sa cítia poškodení a nespravodlivo vylúčení z pomoci. Poslanec NR SR Július Jakab (Hnutie Slovensko) uviedol príklad rodiny s nízkymi príjmami, ktorá na energopomoc nárok nemá.
„Úbohosť práce ministerky Sakovej sa prejavila aj tým, že až po našej kritike oznámila, že ide meniť zákon a ‚doladiť‘ nefungujúci systém tak, aby poslanci na energopomoc nemali nárok. Lenže to je málo. Otázka tiež znie - dokedy to bude doladené?“ pýtal sa Jakab. Zároveň upozornil na nefunkčnú infolinku, na ktorú sa občania často nevedia dovolať a ktorá je po 16. hodine úplne nedostupná.
Ďalším závažným problémom je podľa poslanca pokyn, aby sa občania 28. decembra osobne dostavili na klientske centrá a riešili nejasnosti v žiadostiach o energopomoc. Na stretnutie musia prísť všetci členovia domácnosti s trvalým pobytom, prípadne splnomocniť jedného z nich notársky overeným poverením.
„Toto Slovensko ešte nezažilo. V 21. storočí vláda medzi sviatkami ťahá ľudí na úrady, aby sa dozvedeli, prečo nedostali pomoc a či systém neurobil chybu. Za toto by mala padnúť celá vláda,“ vyhlásil Jakab.
Podľa neho vláda postupuje chaoticky a úplne sa odtrhla od reality obyčajných ľudí. „Sledujú príjmy domácností od polovice roku 2024 až do polovice 2025 a vôbec ich nezaujíma, že niekto môže byť dnes napríklad na materskej dovolenke alebo sa ocitol v náhlej finančnej tiesni,“ podčiarkol.
Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš prirovnal energopomoc k fiasku s transakčnou daňou, keď vláda v zime nútila živnostníkov stáť v radoch na úradoch a v bankách. „Dopadlo to úplným fiaskom. Teraz zažívame niečo podobné - ministerka Saková zbabrala energopomoc a nastavila chorý, nefunkčný systém. V akej krajine to žijeme? Vláda nerieši skutočné problémy ľudí, ale v parlamente sa venuje pomste ministra Šutaja Eštoka voči vyšetrovateľom,“ uviedol Šipoš.
Energopomoc kritizuje aj opozičná SaS. Predseda SaS Branislav Gröhling uviedol, že „čoho sa Hlas-SD dotkne, tam sa buď kradne alebo zle vládne“. „Presne to vidíme pri tejto úplne spackanej energopomoci,“ podčiarkol. Pripomenul, že SaS spustila adresu energochaos@sas.sk, na ktorú už za jediný deň prišli stovky mailov od ľudí, ktorí nespravodlivo nedostali pomoc. „Toto je na odstúpenie Sakovej a jej okamžité odvolanie. Čo robili celý rok? Prečo ľuďom neposkytli ani minimálne prechodné obdobie na úpravu trvalých pobytov?“ dodal predseda SaS.
