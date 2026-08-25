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Hnutie Slovensko žiada zverejniť dokumenty k nominácii Martonovej
Pýtame sa Denisy Sakovej, kto Marcelu Martonovú navrhol, kto jej nomináciu schválil a predovšetkým - na základe akej kvalifikácie, povedal Michal Šipoš.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko v utorok vyzvalo ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby zverejnila všetky dokumenty súvisiace s nomináciou Marcely Martonovej do Dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko vrátane jej profesijného životopisu. Ak tak neurobí a spolu s ministrom vnútra a predsedom Hlasu-SD Matúšom Šutajom Eštokom nezodpovedajú k téme všetky otázky, hnutie začne zbierať podpisy na ich odvolanie.
„Policajt odmieta vyšetrovať podozrenia týkajúce sa ministra vnútra, prokuratúra mu prípad dvakrát vráti a jeho manželka dostane bez výberového konania lukratívnu funkciu od rezortu ovládaného Hlasom. Pýtame sa preto Denisy Sakovej, kto Marcelu Martonovú navrhol, kto jej nomináciu schválil a predovšetkým - na základe akej kvalifikácie,“ skonštatoval na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš.
Ministerstvo hospodárstva SR ešte skôr v utorok potvrdilo, že rezort Martonovú do funkcie nominoval. „Nominácia bola posudzovaná na základe jej profesijného životopisu, splnenia požiadaviek na výkon funkcie člena dozornej rady, ako aj jej dlhoročných pracovných a riadiacich skúseností,“ priblížil.
Nomináciu následne odsúhlasil aj spoluakcionár spoločnosti. „Jej vymenovanie tak nebolo jednostranným personálnym rozhodnutím ministerstva,“ zdôraznil rezort s tým, že na obsadenie tejto pozície neuskutočňuje výberové konanie a odborná prax priamo v oblasti energetiky nie je podľa platnej legislatívy ani akcionárskej zmluvy podmienkou na výkon tejto funkcie.
Nadácia Zastavme korupciu tvrdí, že Martonová je kozmetička, ktorá má v Košiciach kozmetický salón. „Z verejných zdrojov nie je možné dohľadať, že by sa niekedy venovala energetike alebo by mala relevantné skúsenosti s hospodárením veľkého podniku. Prácu kozmetičky vykonáva cez svoju spoločnosť, ktorá dosiahla v roku 2024 tržby len 35.000 eur a dlhuje štátu na daniach 200 eur,“ skonštatovala.
„Policajt odmieta vyšetrovať podozrenia týkajúce sa ministra vnútra, prokuratúra mu prípad dvakrát vráti a jeho manželka dostane bez výberového konania lukratívnu funkciu od rezortu ovládaného Hlasom. Pýtame sa preto Denisy Sakovej, kto Marcelu Martonovú navrhol, kto jej nomináciu schválil a predovšetkým - na základe akej kvalifikácie,“ skonštatoval na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš.
Ministerstvo hospodárstva SR ešte skôr v utorok potvrdilo, že rezort Martonovú do funkcie nominoval. „Nominácia bola posudzovaná na základe jej profesijného životopisu, splnenia požiadaviek na výkon funkcie člena dozornej rady, ako aj jej dlhoročných pracovných a riadiacich skúseností,“ priblížil.
Nomináciu následne odsúhlasil aj spoluakcionár spoločnosti. „Jej vymenovanie tak nebolo jednostranným personálnym rozhodnutím ministerstva,“ zdôraznil rezort s tým, že na obsadenie tejto pozície neuskutočňuje výberové konanie a odborná prax priamo v oblasti energetiky nie je podľa platnej legislatívy ani akcionárskej zmluvy podmienkou na výkon tejto funkcie.
Nadácia Zastavme korupciu tvrdí, že Martonová je kozmetička, ktorá má v Košiciach kozmetický salón. „Z verejných zdrojov nie je možné dohľadať, že by sa niekedy venovala energetike alebo by mala relevantné skúsenosti s hospodárením veľkého podniku. Prácu kozmetičky vykonáva cez svoju spoločnosť, ktorá dosiahla v roku 2024 tržby len 35.000 eur a dlhuje štátu na daniach 200 eur,“ skonštatovala.