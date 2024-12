Hnutie Slovensko: Zmeny v daňovom bonuse neprospejú rodinám

Bratislava 3. decembra (TASR) - Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré sa týkajú daňového bonusu na deti, neprospejú ani demografii, ani rodinám. Prijaté konsolidačné opatrenia ho viacdetným rodinám výrazne zosekali na nulu. Uviedli to opoziční poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ v reakcii na utorkové schválenie štátneho rozpočtu v Národnej rade (NR) SR.



"To chceme zmeniť navrátením daňového bonusu práve pre rodiny s tromi a viac deťmi. Rovnako navrhujeme pomoc mladým rodinám s výdavkami po narodení dieťatka," vysvetlil Milan Krajniak, predseda Kresťanskej únie (KÚ).



"Zníženie daňového bonusu bez ohľadu na počet detí bude mať neprimeraný vplyv na väčšie rodiny. Vláda tak vykrátila daňový bonus, že tí rodičia, ktorí v hrubom zarobia viac ako 3632 eur, nedostanú nič, a to bez ohľadu na počet detí, keďže krátenie sumy sa uplatňuje na každé jedno dieťa samostatne. Je pritom veľký rozdiel, či sa z tejto sumy rodičia starajú o jedno alebo päť detí. Tento problém by sa vyriešil, ak by bol prijatý ešte v rámci rokovania o konsolidácii môj pozmeňujúci návrh, ktorý sme dnes pretavili do samostatného návrhu. Navrhujeme, aby sa daňový bonus nekrátil rodičom, ktorí vychovávajú tri a viac detí," vysvetlila poslankyňa NR SR Anna Záborská.



Podľa slov poslanca Richarda Vašečku mnohé rodiny dnes váhajú, či majú mať viac ako jedno alebo dve deti, a to z dôvodu finančnej náročnosti vrátane nákladov na bývanie. "Poskytovaním cielenej daňovej podpory, ako sú zvýšené daňové úľavy, môže štát zmierniť niektoré z týchto finančných záťaží. Fiškálna politika štátu zameraná na väčšie rodiny je strategickou investíciou do populačnej stability, ekonomickej produktivity a sociálnej súdržnosti našej krajiny," dodal Vašečka.



Ďalší návrh môže podľa poslancov významne ovplyvniť kvalitu života mnohých slovenských rodín. Navrhované zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 5 % pre detské plienky, detskú výživu a výživové doplnky nie je len technickým opatrením - je to vyjadrenie podpory rodinám, ktoré čelia každodenným výzvam. Zníženie DPH na tieto produkty na 5 % by znamenalo okamžité zníženie ich cien, čo by priamo pomohlo rodičom zvládnuť finančné náklady spojené s výchovou detí.