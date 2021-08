Poľnohospodári: Úroda zemiakov je kvalitná, no predáva sa dovoz

Bratislava 26. augusta (TASR) - Slovenskí pestovatelia zemiakov upozorňujú na veľký paradox týchto dní - hoci je sezóna zemiakov v plnom prúde, v obchodoch sa vo veľkom predávajú aj tie z dovozu. Pritom domáci pestovatelia vedia slovenskými zemiakmi zásobovať trh až do Vianoc, a to bez nutnosti zvýšeného importu produkcie. Vyzývajú preto spotrebiteľov, aby čo najviac nakupovali práve zemiaky zo Slovenska. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Spresnila, že Slováci v tomto roku pestujú zemiaky na výmere presahujúcej 5300 hektárov (ha). Klimatické zmeny a výkyvy počasia pocítili pestovatelia najmä počas leta, keď vysoké teploty a chýbajúca vlaha brzdili rast zemiakov. Poľnohospodári vhodne nastavenými závlahami nakoniec tieto nástrahy prekonali a už niekoľko týždňov zemiaky zbierajú.



Paradoxne, hoci sa im podarilo vypestovať kvalitnú úrodu, majú podľa Holéciovej teraz problémy s jej predajom. V obchodoch sa totiž vo veľkom ponúkajú aj zemiaky z dovozu. Aktuálne čísla Štatistického úradu SR uvádzajú, že v máji sa k nám najviac dovážali zemiaky z Francúzska (dovoz takmer za 900.000 eur), Nemecka (za 380.000 eur), Grécka (za 256.000 eur) a Českej republiky (za 254.000 eur). Celkový dovoz zemiakov od januára do mája tohto roka bol v hodnote presahujúcej 11 miliónov eur.



"Zemiaky zo slovenskej produkcie ešte nie sú vhodné na uskladnenie. Svojou prvotriednou kvalitou a čerstvosťou sú určené na priamy predaj. Aj preto potrebujú naši pestovatelia svoju úrodu predať a nie sa pozerať, ako sa v obchodoch hromadí produkcia aj z európskych krajín. Chcú zabrániť situácii z minulosti, keď síce zemiaky vypestovali, ale ich reálne nevedeli predať, a tak im časť produkcie nakoniec zhnila v skladoch. Problémom s odbytom chcú zabrániť či už veľkí, alebo aj malí pestovatelia," povedal podpredseda SPPK Miroslav Štefček.



Navyše, v prípade uprednostnenia domácej výroby podľa hovorkyne ide žiadanú zelenú kartu pre poľnohospodárstvo – domáca produkcia bude vždy ekologickejšia, keďže odpadajú náklady na stovky až tisíce kilometrov dlhú dopravu a produkciu CO2 do krajiny, v ktorej sa cudzie zemiaky nakoniec predajú.



Poľnohospodári podľa Holéciovej preto apelujú aj na zákazníkov, aby uprednostňovali domácu kvalitu a do nákupných košíkov vkladali slovenské zemiaky z novej úrody.



Pripomenula, že zemiaky sú pritom komoditou, ktorú slovenskí producenti vedia a chcú pestovať. Pri predpokladanom oseve 5350 ha by sa celková produkcia zemiakov mohla v tomto roku pohybovať v rozmedzí 120.000 až 147.000 ton. Oproti sezóne 2019/2020 s úrodou 166.195 ton by to podľa nej predstavovalo pokles o 11,52 % až 27,87 %.



Dodala, že sebestačnosť SR v produkcii zemiakov sa nachádza pod úrovňou 50 %. Aj zvýšeným predajom slovenských zemiakov počas sezóny, keď sú dostupné, sa môže potravinová sebestačnosť krajiny v tejto plodine zvýšiť. Domácich pestovateľov bude viac motivovať k pestovaniu zemiakov a investovaniu do techniky, technológií a skladov, keď budú vidieť, že o ich zdravú a kvalitnú úrodu majú Slováci záujem.