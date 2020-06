Hodinové náklady na prácu v eurozóne aj v EÚ sa v 1. štvrťroku zvýšili

Luxemburg 16. júna (TASR) - Hodinové náklady na prácu v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v 1. štvrťroku 2020 zvýšili. Na konci sledovaného obdobia však členské štáty začali zavádzať blokády na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Uviedol to v utorok európsky štatistický úrad Eurostat.



Podľa najnovších údajov sa hodinové mzdové náklady v eurozóne v prvých troch mesiacoch roka zvýšili medziročne o 3,4 % a v EÚ o 3,7 %.



Na ilustráciu, v poslednom štvrťroku 2019 rástli hodinové mzdové náklady pomalšie, a to o 2,3 % v euroregióne a o 2,7 % v celej Únii.



Hlavnými zložkami nákladov práce sú mzdové a nemzdové náklady. V eurozóne hodinová mzda v 1. štvrťroku 2020 stúpla o 3,4 % a nemzdová zložka o 3,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. V EÚ sa v 1. kvartáli 2020 hodinová mzda aj nemzdová zložka zvýšili rovnako, a to o 3,7 %.



V prvých troch mesiacoch 2020 stúpli v eurozóne hodinové mzdové náklady v priemysle o 2,6 %, v stavebníctve o 3 % a v službách o 3,4 %. V EÚ vzrástli náklady na prácu o 3,1 % v priemysle, o 3,2 % v stavebníctve a o 3,6 % v službách.



V 1. kvartáli vzrástli najprudšie hodinové náklady na prácu v Litve (11,4 %) a Bulharsku (10,2 %), zatiaľ čo ich najnižší nárast zaznamenali v Chorvátsku (0,3 %) a Luxembursku (0,4 %). Na Slovensku sa zvýšili o 9,8 %.