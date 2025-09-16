< sekcia Ekonomika
Hodinové náklady na prácu v eurozóne aj EÚ v 2. štvrťroku vzrástli
Štatistiky odhalili, že hodinové náklady na prácu v období apríl - jún 2025 vzrástli medziročne o 3,6 % v eurozóne. To bolo väčšie tempo ako ich zvýšenie o 3,4 % v 1. štvrťroku.
Autor TASR
Luxemburg 16. septembra (TASR) - Hodinové náklady na prácu v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v 2. štvrťroku 2025 opäť vzrástli. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Štatistiky odhalili, že hodinové náklady na prácu v období apríl - jún 2025 vzrástli medziročne o 3,6 % v eurozóne. To bolo väčšie tempo ako ich zvýšenie o 3,4 % v 1. štvrťroku. V EÚ sa, naopak, rast nákladov na prácu v 2. štvrťroku mierne spomalil na 4 % zo 4,1 % v prvých troch mesiacoch roka.
Zo štatistík ďalej vyplýva, že v eurozóne sa v 2. štvrťroku 2025 medziročne zvýšili mzdové náklady o 3,7 %, zatiaľ čo nemzdová zložka vzrástla o 3,4 %.
V EÚ v sledovanom období stúpli náklady na hodinové mzdy o 4,1 % a nemzdová zložka sa zvýšila o 3,8 %.
Spomedzi členských krajín EÚ, ktorých údaje za 2. štvrťrok mal Eurostat k dispozícii, najviac vzrástli hodinové náklady na prácu v Bulharsku (13,4 %) a Maďarsku (11 %). Rast vyšší ako 10 % zaznamenali tiež Rumunsko (10,4 %), Estónsko (10,3 %) a Grécko (10,1 %). Najmenšie tempo rastu vykázali Francúzsko (1,4 %), Dánsko (1,5 %) a Malta (1,9 %).
Na Slovensku sa celkové náklady na prácu v 2. štvrťroku zvýšili o 9,6 %.
Štatistiky odhalili, že hodinové náklady na prácu v období apríl - jún 2025 vzrástli medziročne o 3,6 % v eurozóne. To bolo väčšie tempo ako ich zvýšenie o 3,4 % v 1. štvrťroku. V EÚ sa, naopak, rast nákladov na prácu v 2. štvrťroku mierne spomalil na 4 % zo 4,1 % v prvých troch mesiacoch roka.
Zo štatistík ďalej vyplýva, že v eurozóne sa v 2. štvrťroku 2025 medziročne zvýšili mzdové náklady o 3,7 %, zatiaľ čo nemzdová zložka vzrástla o 3,4 %.
V EÚ v sledovanom období stúpli náklady na hodinové mzdy o 4,1 % a nemzdová zložka sa zvýšila o 3,8 %.
Spomedzi členských krajín EÚ, ktorých údaje za 2. štvrťrok mal Eurostat k dispozícii, najviac vzrástli hodinové náklady na prácu v Bulharsku (13,4 %) a Maďarsku (11 %). Rast vyšší ako 10 % zaznamenali tiež Rumunsko (10,4 %), Estónsko (10,3 %) a Grécko (10,1 %). Najmenšie tempo rastu vykázali Francúzsko (1,4 %), Dánsko (1,5 %) a Malta (1,9 %).
Na Slovensku sa celkové náklady na prácu v 2. štvrťroku zvýšili o 9,6 %.