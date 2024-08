Hodnota advokátskej skupiny Havel & Partners za tri roky narástla

Bratislava 22. augusta (TASR) - Hodnota českej advokátskej kancelárie Havel & Partners vrátane slovenskej kancelárie a vzdelávacej Akadémie je približne 111,5 milióna eur. Hodnota celej advokátskej skupiny aj s inkasnou agentúrou a špecializovanými subjektmi sa vyšplhala na takmer 131,5 milióna eur. Za posledné tri roky sa hodnota advokátskej kancelárie zvýšila viac než o tretinu. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Patria Corporate Finance.



"Nárast o takmer 40 miliónov eur (miliardu korún) za tri roky považujem pri nezávislej advokátskej firme za mimoriadny úspech. Analýza deklaruje našu výnimočne silnú pozíciu na advokátskom trhu v celej strednej Európe. Nepretržitý ekonomický rast a trvalá hospodárska stabilita firmy sú zároveň potvrdením pre našich klientov a obchodných partnerov, že spolupracujú s maximálne dôveryhodnou spoločnosťou s minimálnym rizikom, ktorá neustále investuje do rozširovania svojho portfólia služieb, inovatívnych technológií i celkového rozvoja," uviedol riadiaci partner advokátskej kancelárie Jaroslav Havel.



Podľa advokátskej kancelárie sa vysoká hodnota ocenenia spoločnosti odvíja aj od toho, že Havel & Partners je najväčšou nezávislou advokátskou kanceláriou v strednej Európe "a zároveň dlhodobo najúspešnejšou právnickou firmou na základe získaných ratingov a ocenení v Českej republike aj na Slovensku".



Za najväčšie príležitosti do budúcnosti advokátska kancelária, s odvolaním sa na analýzu poradenskej spoločnosti, označila intenzívne prepájanie služieb právneho, daňového a ekonomického poradenstva či rozširovanie klientely prostredníctvom novootvorenej kancelárie.