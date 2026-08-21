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Hodnota bitcoinu prudko stúpla a dostala sa najvyššie od mája
Digitálna mena bitcoin sa v piatok prudko posilnila v rámci optimizmu v súvislosti s americkou legislatívou o kryptomenách.
Autor TASR
Londýn 21. augusta (TASR) - Digitálna mena bitcoin sa v piatok prudko posilnila v rámci optimizmu v súvislosti s americkou legislatívou o kryptomenách. Zároveň išlo o reakciu na prekvapujúci krok ministerstva financií USA, ktoré rozhodlo zvýšiť spätné nákupy štátnych dlhopisov, čo podporilo záujem o riskantnejšie aktíva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Bitcoin, ktorý je najrozšírenejšou digitálnou menou na svete, stúpol o 6,9 % na 77.675,94 USD (66.497,68 eura), čiže sa dostal najvyššie od mája. Oproti svojej stredajšej hodnote (19. 8.) Bitcoin zdražel o viac ako 20 %. Piatok je už tretím dňom v rade, počas ktorého táto kryptomena vzrástla o viac ako 5 %.
Rast bitcoinu nastal po tom, ako americký prezident Donald Trump vyzval zákonodarcov, aby schválili zákon, ktorého cieľom je vytvoriť jasný regulačný rámec pre digitálne aktíva. Chuť investorov riskovať podporila aj snaha ministerstva financií USA o zníženie dlhodobých úrokových sadzieb zdvojnásobením spätných nákupov štátnych dlhopisov. Intervencia rezortu prichádza po tom, ako výnosy z 30-ročných amerických štátnych papierov stúpli na najvyššiu úroveň od roku 2007, čiže od obdobia krátko pred globálnou finančnou krízou. Perspektíva nižších výnosov zároveň znižuje atraktivitu bezpečnejších aktív.
(1 EUR = 1,1681 USD)
Bitcoin, ktorý je najrozšírenejšou digitálnou menou na svete, stúpol o 6,9 % na 77.675,94 USD (66.497,68 eura), čiže sa dostal najvyššie od mája. Oproti svojej stredajšej hodnote (19. 8.) Bitcoin zdražel o viac ako 20 %. Piatok je už tretím dňom v rade, počas ktorého táto kryptomena vzrástla o viac ako 5 %.
Rast bitcoinu nastal po tom, ako americký prezident Donald Trump vyzval zákonodarcov, aby schválili zákon, ktorého cieľom je vytvoriť jasný regulačný rámec pre digitálne aktíva. Chuť investorov riskovať podporila aj snaha ministerstva financií USA o zníženie dlhodobých úrokových sadzieb zdvojnásobením spätných nákupov štátnych dlhopisov. Intervencia rezortu prichádza po tom, ako výnosy z 30-ročných amerických štátnych papierov stúpli na najvyššiu úroveň od roku 2007, čiže od obdobia krátko pred globálnou finančnou krízou. Perspektíva nižších výnosov zároveň znižuje atraktivitu bezpečnejších aktív.
(1 EUR = 1,1681 USD)