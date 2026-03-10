< sekcia Ekonomika
Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok stúpla
Hodnota bodu sú 2 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR v roku 2025 zistenej Štatistickým úradom SR, ktorá predstavovala sumu 1620 eur.
Bratislava 10. marca (TASR) - Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, v roku 2026 vzrástla na sumu 32,40 eura. V predchádzajúcom roku predstavovala 30,48 eura. Hodnota bodu sa teda zvýšila o 1,92 eura, informoval v utorok hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.
„Sociálna poisťovňa v januári 2026 vyplatila 643 úrazových dávok náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia v priemernej výške 2048,36 eura,“ dodal Kontúr.
